«Wir sind mehr als nur eine Servicekraft in der Luft» – Flight-Attendant erzählt

Video: watson/Aya Baalbaki

Von Piloten-Geschichten über Promis an Board – Flight-Attendant packt aus

Aya Baalbaki Folge mir

Heute in Zürich, morgen in Bangkok. Eine Woche später dann in Dubai, dazwischen einige Nächte zu Hause, bis sie wieder abhebt Richtung Chicago. Lara ist seit über sechs Jahren Flight-Attendant bei der Swiss.

Die 26-Jährige hat mit uns über ihren vielfältigen Job gesprochen und mit Vorurteilen aufgeräumt. Obwohl – der Punkt mit den Piloten bleibt ein ungeklärtes Geheimnis unter den Crew-Mitgliedern. Oder? Sieh selbst, was Lara dazu meint:



Möchtest du ein SWISS Cabin Crew Member werden und unserer international Airlines ein Gesicht geben? Mehr Informationen zu diesem vielfältigen und aufregenden Beruf findest du

