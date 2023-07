Openair St. Gallen verzeichnet 110'000 Besucherinnen und Besucher

Mehr «Schweiz»

Mit einem Konzert der Schweizer Mundart-Rockpop-Band Hecht ist am Sonntag das Openair St. Gallen zu Ende gegangen. Die Organisatoren verzeichneten während den vier Festivaltagen im Sittertobel rund 110'000 Besucherinnen und Besucher.

Die Veranstalter zogen eine überwiegend positive Bilanz des ausverkauften Anlasses. Highlights waren demnach die Auftritte etwa des deutschen Hip-Hop-Musikers Peter Fox, der Rap-Rocker Kraftklub sowie der Folk-Rock-Band The Lumineers.

Openair St. Gallen: Schafft Sergio diese drei Challenges? Video: watson/een

Hinnehmen mussten die Fans die Absage von Headliner Lewis Capaldi am Freitag. Der schottische Singer-Songwriter hatte vergangene Woche am Glastonbury Festival mit Stimmproblemen gekämpft und daraufhin alle seine Auftritte der laufenden Tournee abgesagt. In St. Gallen sangen die versammelten Fans seinen Song «Someone you Loved» und übermittelte ihm Genesungswünsche per Video.

Nach mehreren Anpassungen bei der 45. Ausgabe des Openairs äusserten sich die Veranstalter ebenfalls positiv. Zu den Änderungen zählten ein neues Ein- und Ausgangskonzept für bessere Besucherströme, Bodenschutzmassnahmen, zwanzig Prozent mehr Toilettenanlagen für kürzere Wartezeiten und ein Ausbau des vegetarischen und veganen Essangebots.

Die nächste Ausgabe des Openairs St.Gallen ist für die Zeit vom 27. bis 30. Juni 2024 geplant. Der Vorverkauf startet erstmals bereits am Montag ab 08.00 Uhr mit einer limitierten Spezialaktion. Ein Viertagespass kostet 250 Franken inklusive 20 Franken Sackgeld-Guthaben. (sda)