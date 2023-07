Das war der Live-Ticker aus dem Openair St.Gallen – danke, dass ihr dabei wart!

Fast hätte ich eine Geschichte von gestern vergessen: Nicht nur, dass Fama an der Kamera abliefert, er tut auch sonst Gutes. Fama findet auf dem schlammigen Boden ein iPhone. Natürlich steckt er es nicht ein. Was er aber tut, er wartet beim Fundort in strömendem Regen und schaut sich nach dem Besitzer oder der Besitzerin um. Als er auch nach gut 15 Minuten niemanden sieht, klingelt glücklicherweise das Handy. Fama geht ran und gibt der Person unsere Position durch. Als zwei Jungs überglücklich bei uns ankommen, ist für den Besitzer klar, dass er uns ein Bier ausgibt. Wir warten (nochmals 15 Minuten, immer noch im strömenden Regen) auf den Finderlohn, bis der Besitzer endlich zurückkehrt. Leider ohne Bier ... die hat er vergessen. Nun wird auch langsam klar, warum er vermutlich auch sein Handy verloren hat. 😅 (Symbolbild: #famawankt)