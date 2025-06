Nicht jede Frau in Europa fühlt sich in Badebekleidung wohl. Bild: Shutterstock

Schweizerinnen fühlen sich im Bikini wohler als Französinnen

Laut einer neuen Umfrage fühlen sich vor allem junge Schweizerinnen im Bikini unwohl – im Gegensatz zu den Männern, bei denen vor allem die Älteren ein gutes Körpergefühl besitzen.

Auch diese Woche bewegen sich die Temperaturen um die 30 Grad, weswegen viele sich in Seen, Flüssen und Freibädern abkühlen. Für einige Menschen bedeutet das aber Unbehagen, denn nicht jeder zeigt sich gerne in Badebekleidung, wie eine neue repräsentative Umfrage von YouGov Schweiz im Auftrag von Digitec Galaxus zeigt: In Europa fühlt sich rund ein Drittel der Frauen in Bikini und Co. unwohl. Bei den Männern ist es dagegen nur jeder Fünfte, der sich nicht gerne in der Badehose zeigt.

Ebenfalls jeder fünfte Mann findet sich in seiner Badebekleidung «sehr wohl», bei den Frauen ist es nur jede Zehnte.

Grosse Unterschiede in Europa

Bei den europäischen Ländern gibt es aber grosse Unterschiede. Sehr unwohl fühlen sich Frauen an der französischen Riviera. Auf einer Skala von 1 (sehr unwohl) bis 5 (sehr wohl) liegen die Französinnen im Schnitt bei 2.6 Punkten. Die Schweizerinnen fühlen sich mit einem Wert von 3.1 demnach deutlich wohler in der Badebekleidung. Besser schneiden da nur noch die Österreicherinnen ab, die bei einem Wert von 3.4 liegen.

Unterschiede gibt es auch bei den Geschlechtern. Männer haben in der Schweiz besonders im Alter zwischen 45 und 59 Jahren ein gutes Körpergefühl (Wohlfühlwert von 3.7). In Deutschland, Frankreich und Italien sind jedoch die über 60-jährigen Männer die Generation mit dem höchsten Wohlfühlwert im Badeanzug.

Bei den Frauen sieht es da schon anders aus: Vor allem junge Frauen zwischen 15 und 29 Jahren sind am meisten verunsichert. Trotzdem tragen sie am häufigsten Bikinis anstelle Badeanzüge. Je älter die Frauen werden, desto eher verzichten sie auf den Zweiteiler. Nur noch eine von sechs Frauen im Alter zwischen 45 und 59 bevorzugt den Bikini.

Bei den Männern ist die klassische Badeshorts in jedem Alter am beliebtesten. Selten tragen Männer die knappen Speedos – und wenn doch, dann sind sie meistens über 45 Jahre alt.

Selbstbewusste Österreicherinnen

Am wohlsten in ihrem Körper fühlen sich die Österreicher, dies zeigt der Durchschnittswert von 4.0 Punkten. Junge Österreicherinnen (15–44 Jahre) sind mit einem Wert von 3.4 europäischer Spitzenreiter in Sachen Wohlfühlen. In Frankreich sind es dagegen nur 2.5 Punkte und in Deutschland 3.0 Punkte.

Das wird in Italien getragen

Entgegen dem Klischee tragen die jungen Italiener am liebsten lange Boardshorts, wie es auch beim Surfen üblich ist. Für diese Variante entscheidet sicher jeder siebte Italiener zwischen 15 und 29.

Bei den Italienerinnen wird es dagegen knapper. Auch die über 60-jährigen Italienerinnen bevorzugen Bikinis – sogar häufiger als die jungen Französinnen (15 bis 29). Dies überrascht, wurde der Bikini doch gerade in Frankreich erfunden.

