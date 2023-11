1 / 24 Lego-Jahrhundertfund

An der Besichtigung des Lego-Jahrhundertfundes – so war es

Zum ersten Mal konnten Liebhaber, Händler und Sammler den Lego-Jahrhundertfund aus Uster besichtigen. Auch watson war für einen Augenschein vor Ort und hat sich mit Lego-Nostalgikern über die kuriose Entdeckung und ihre Leidenschaft für die bunten Plastiksteine unterhalten.

«Als ich das gesehen habe, dachte ich: ‹Ach du Scheisse, das ist ja ein völliger Chabis›. Da ist durch den Medienhype ein Fantasiepreis entstanden, komplett fernab der Realität.» Reto ärgert sich ein bisschen darüber, dass das Lego-Set 236 aus dem Jahr 1956 – Garage mit automatischem Tor – fälschlicherweise als das erste Lego-Set überhaupt die Runde gemacht hat. Auch besonders selten sei diese Garage nicht.

Die Garage mit automatischem Tor. bild: watson

Ab 1932 habe Lego Holzspielzeug produziert, das erste Lego-Set aus Plastik stamme aus dem Jahr 1949, erklärt mir der 25-Jährige aus dem Effeff, mit echtem Namen möchte er nicht in den Medien erscheinen. Im Moment (Stand, Donnerstagabend, 21 Uhr) beträgt das Höchstgebot für die Lego-Garage 1560 Franken, ein realistischer Betrag liegt für Reto zwischen 30 und 60 Franken.

Einer der allerersten Lego-Steine überhaupt, produziert ab 1949/1950. Aus den verschiedenfarbigen Plastikresten des Spritzgussverfahrens wurden neue Steine gegossen und aufgrund des speziellen Aussehens günstiger verkauft. Damals handelte es sich um sogenannte B-Ware, heute sind die Steine aufgrund ihrer Seltenheit heiss begehrt und mehrere hundert Franken wert – pro Stein. bild: zvg

«Das Interesse ist enorm»

Mit der S6 fahre ich vom Zürcher Hauptbahnhof nach Otelfingen. Gleich neben dem Bahnhof, in einem kühlen, alten Bürogebäude, befindet sich der Jahrhundertfund. Rund 600 originalverpackte Lego-Sets, mit Jahrgängen von 1956 bis 2021, grossmehrheitlich ungeöffnet. Darunter einige echte Perlen, wahre Sammlerstücke, die – wenn überhaupt – nur noch selten irgendwo zu haben sind.

Beim Räumen eines von den Erben ausgeschlagenen Nachlasses ist das Konkursamt Uster auf diesen Lego-Schatz gestossen, die ersten 150 Sets werden aktuell versteigert. «Das Interesse ist enorm, eine Auktion wie jede andere ist das definitiv nicht», sagt Manfred Fuchs, Geschäftsführer der Fuchs Liquidationen GmbH. «Wir haben sogar Angebote von Privatpersonen, die uns ihre Sets verkaufen wollen, weil sie meinen, wir seien ein Legohändler.»

Damit sich Interessierte ein Bild von den Raritäten machen können, bot Fuchs am Donnerstag auf Voranmeldung einen zweistündigen Besichtigungstermin an. Am nächsten Montag zwischen 13 und 18 Uhr endet die Auktionsfrist für die ersten 150 Sets.

Liquidator Manfred Fuchs präsentiert eines der rund 600 Lego-Sets. bild: watson

Vor Ort in Otelfingen schauen nur rund zehn Lego-Fans vorbei, darunter aber echte Liebhaber und Sammler. Einer von ihnen ist Daniel Wüthrich. Der 46-Jährige ist im Bernbiet zuhause, musste aber einen geschäftlichen Termin in Dübendorf wahrnehmen, deswegen habe es mit der Besichtigung gerade gepasst. «Hat so sein müssen», sagt er und lächelt verschmitzt.

Das Elternhaus als Lego-Lager

Seine Faszination im Lego-Universum sei die Ritterwelt, erzählt Wüthrich. Angefangen habe alles als Kind, dann kam ein Unterbruch, im Teenager-Alter waren andere Sachen wichtiger, «ich sage dem immer die Flegel-Jahre.» Irgendwann kam es dann zurück, das Fieber, ein extra Lego-Zimmer in der Wohnung gehöre heute natürlich dazu.

Daniel Wüthrich (links) mit seinem Lego-Freund Stefan Bommeli. bild: watson

Auch Stefan Bommeli, Mitglied des Schweizer Legovereins SwissLug und mit Wüthrich befreundet, erwähnt seine Kindheit, erzählt von den ersten Lego-Sets, die ihm die Eltern geschenkt hatten. Irgendwann sei man zu alt dafür, «2014, als mein Sohn auf die Welt kam, war dann aber wieder Legospielen angesagt». «Ausser der 12-Volt-Eisenbahn war alles noch da, eingelagert im Keller der Eltern», fährt der 47-Jährige fort.

Heute sei er für seinen Legoverein hierher gekommen. «Einige Mitglieder wollten wissen, was in der zweiten Phase der Versteigerung zu haben ist», verrät Bommeli. Anders als online auf der Auktionsplattform, konnte man in Otelfingen am Donnerstag viel mehr als nur die momentan verfügbaren Sets begutachten.

Lego-Sets, so weit das Auge reicht. Video: watson

Bommelis Einsatz dürfte sich gelohnt haben, für die zweite Tranche des Jahrhundertfundes – mindestens 150 weitere Sets – können ab dem 22. November Gebote abgegeben werden. Er selbst habe bei einigen der aktuellen Lego-Sets mitgeboten, «ich werde aber ganz klar nicht Höchstbietender sein, da hat es Leute mit mehr Geld.»

Einmalig und wertmässig sehr interessant

Für einen Laien wie mich ist die Szenerie, das Eintauchen in diese Welt der Lego-Raritäten eine faszinierende Erfahrung. Es wird über Jahrgänge, Setnummern, Preise und Verfügbarkeiten gefachsimpelt («das ist jetzt ein VW 1500»), die Lego-Liebhaber sind voll in ihrem Element.

Stefan Bommeli, Daniel Wüthrich und ein weiterer Besucher beim Betrachten des höchst begehrten Futuron Monorail Transport System . Aktuell liegt das Höchstgebot bei über 2000 Franken. bild: watson

Je länger ich die einzelnen Sets anschaue, desto mehr kann ich die Lego-Nostalgie der anwesenden Mitvierziger nachvollziehen. Nur schon die Verpackung, vor allem die der älteren Exemplare, ist in ihrer Schlichtheit und Ästhetik wunderschön.

Auf diejenigen Sets, die vor 1970 produziert wurden, hat es auch Reto abgesehen. Der 25-Jährige sammelt seit 15 Jahren Lego-Sets, seit 9 Jahren betreibt er damit zusätzlich Handel. Auch er hat zuhause ein Lego-Zimmer.

Eine Sammlung in diesem Umfang stelle an sich keine Seltenheit dar, erklärt mir Reto, dass so viele der Exemplare aber ungeöffnet seien, mache den Fund einmalig und wertmässig sehr interessant. Der Unterschied zwischen geöffneten und noch neuen Lego-Sets sei riesig. Ist die Perforierung eines Sets noch zu, liegt der Preis rund zehnmal höher.

Dies zeigt sich, wenn man die Webseite der Auktionsplattform konsultiert. Für zahlreiche der bislang 150 verfügbaren Lego-Sets liegt der Preis bereits bei deutlich über 100 Franken.

Eine Lego-Garage, über 60 Jahre alt 1 / 6 Eine Lego-Garage, über 60 Jahre alt Eine Lego-Garage, produziert Ende 1950er-Jahre. Die Bilder stammen von einem Besucher der Besichtigung und wurden watson freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Die darauf abgebildeten Sets sind nicht Teil der Auktion. quelle: zvg

Pro Tag investiere er mindestens eine Stunde in sein Hobby, erzählt mir Reto, der Konkurrenzkampf bei Raritäten sei riesig, deswegen verbringe er viel Zeit auf Online-Auktionsplattformen. «Etliche Leute sind dauerhaft am schauen, was es Neues gibt. Bei einem Sofortkaufangebot ist ein Schnäppchen innerhalb von Sekunden oder Minuten weg.» Immer wieder verkauft Reto ein Set, die Lego-Community agiere weltweit, da verschicke er auch mal ein Paket in die USA oder nach Australien.

«Brutal zusammengewürfelt»

Interessant ist die Diversität unter den Lego-Interessierten. Es gebe Personen, die Lego ausschliesslich sammeln würden, andere wiederum bauten nur Sets zusammen oder nur eigene Konstruktionen, erzählt mir Szene-Kenner Stefan Bommeli.

Raritäten aus dem Lego-Fund von Uster. bild: watson

Ganz anders die Sammlung aus Uster, da erkenne er keinerlei Logik, sie sei «brutal zusammengewürfelt». «Es sieht mehr nach danach aus, als hätte hier jemand die Lego-Sets nicht hergeben können.» Die Exklusivität der Sammlung sei aber dennoch gegeben, «die vielen sehr alten Sets machen den Fund aus», so Bommeli.

Plötzlich sind über zwei Stunden vorbei. Die letzte Anekdote, die ich mitbekomme, ist der Frust der Sammler über das unvorsichtige Verpacken und Verschicken von Lego-Sets. Manchmal werde die Adressetikette auf die Originalverpackung geklebt, «da frage ich mich, was das für Leute sind. Die haben einen Horizont, der ist winzig.»

Auch werde beim Öffnen eines Kartons teilweise mit dem Messer in die Packung des Lego-Sets geschnitten. «Es ist halt immer noch eine Nische, die Leute haben wenig Ahnung, da gehen sie halt mit den Sachen so um.»

Ich kann ihren Ärger nach dem heutigen Besuch verstehen.

Eines der moderneren Sets, es lässt sich mit dem Smartphone steuern. bild: watson

Der Lego-Fund kostet die Fuchs Liquidationen GmbH deutlich mehr Zeit als andere Auktionen, erst am Donnerstagmorgen vor der Besichtigung habe man die letzte Schachtel mit Lego-Sets aus dem Nachlass geleert, sagt Geschäftsführer Manfred Fuchs.

Sind irgendwann alle Sets versteigert, werde man sich mit dem Konkursamt Uster zusammensetzen und einen für beide Seiten fairen Preis vereinbaren. Mit den Einnahmen des Konkursamtes werden zunächst die (nicht allzu hohen) Schulden des Verstorbenen beglichen, danach dürften die Erben trotz der Ausschlagung des Nachlasses einen Teil des Lego-Vermögens erhalten.