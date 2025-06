Zivadiliring-Podcasterin Yvonne Eisenring wird jetzt Schauspielerin

Yvonne Eisenring und Max Hubacher bei Proben für ihren neuen Film. Bild: Mirjam Kluka

Zivadiliring-Host Eisenring wird Schauspielerin



Die Podcasterin und Autorin Yvonne Eisenring ist bald auf der grossen Kinoleinwand zu sehen.

Nina Bürge

Die Autorin und Podcasterin Yvonne Eisenring wagt den Schritt auf die grosse Kinoleinwand. Dabei verkörpert sie nicht nur die Hauptrolle, sondern hat auch das Drehbuch geschrieben.

Ihr Film «Love Roulette» dreht sich um die moderne Liebesgeschichte von Charlie und Max, die seit fünfzehn Jahren ein Paar sind. Ihn ihren dreissigern wollen sie nun endlich heiraten, bekommen aber kalte Füsse.

Yvonne Eisenring und Max Hubacher in «Love Roulette». bild: Mirja kluka

Die männliche Hauptrolle Tom wird vom Berner Max Hubacher gespielt. Eisenring sagt gegenüber watson, dass sie ebenfalls am Casting für ihren Film teilgenommen habe. «Ich habe wie einige Schweizer Schauspielerinnen ganz normal am Casting teilgenommen. In den Entscheidungsprozess war ich nicht involviert, freute mich aber natürlich, als mir der Regisseur Chris Niemeyer sagte, ich habe die Rolle.»

Und Zivadiliring?

Die Schweizer Autorin hat eigentlich noch einen Podcast, doch um diesen ist es in den letzten Monaten still geworden. Der Podcast Zivadiliring wurde seit September 2021 von Yvonne Eisenring, Gülsha Adilij und Maja Zivadinovic für das SRF produziert. Das Medienhaus trennte sich im Dezember 2024 von den drei Frauen. Als Grund gab SRF «Werbesperrfristen» an.

Anfang 2025 gaben die drei Frauen bekannt, dass sie den Podcast selbstständig weiterführen werden. Jedoch nicht mehr regelmässig wie gewohnt, sondern nur, wenn sie etwas zu erzählen hätten. Seitdem erschienen lediglich zwei Folgen.

Yvonne Eisenring sagt, dass sie wegen der Dreharbeiten nicht weniger Zeit für den Podcast habe. «Das hat nichts miteinander zu tun», sagt sie gegenüber watson. Die drei Frauen hätten gemeinsam entschieden, vor allem auf Live-Shows zu setzen. «Dass ich als Schauspielerin vor der Kamera stehe und dass mein Drehbuch verfilmt wird, finden Gülsha und Maja super.»

Das Podcast-Trio hat im Oktober 2025 ihre erste Live-Show im Zürcher Hallenstadion. Darauf spielen sie weitere Shows im Volkshaus und in der Kursaal Arena.