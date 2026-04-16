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Yves Bossart: Moderator verlässt die «Sternstunde Philosophie»

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Philosoph und Moderator Yves Bossart verlässt die «Sternstunde»

16.04.2026, 12:0916.04.2026, 12:09

Yves Bossart wird voraussichtlich im Juni seine letzte «Sternstunde Philosophie» moderieren. Er will seine Tätigkeit als freischaffender Philosoph und Gymnasiallehrer weiter ausbauen.

Yves Bossart
Yves Bossart ist Philosoph und Moderator.screenshot instagram

Der Moderator und Philosoph unterrichtet bereits neben seiner Tätigkeit beim Fernsehen. Künftig werde er selbstständig auch als Experte, Autor und Moderator tätig sein, hiess es in einer Mitteilung von Schweizer Radio und Fernsehen SRF vom Donnerstag.

Für SRF ist Bossart noch bis Sommer 2026 tätig. Seit 2013 ist er beim Format «Sternstunde Philosophie» Redaktor und Produzent. In der wöchentlich ausgestrahlten Sendung werden Gespräche mit Persönlichkeiten aus Kultur, Wissenschaft und Politik geführt und Fragen unserer Zeit behandelt. Seit 2017 moderiert er diese auch.

Auch andere SRF-Formate gestaltete Yves Bossart mit, wie aus der Mitteilung hervorgeht. Dazu gehört etwa das Onlineformat «Bleisch&Bossart», das Audioformat «Giiget's?», in dem aktuelle Themen aus dem Alltag diskutiert werden, oder der SRF-Talk «Focus».

Der Entscheid falle ihm nicht leicht, lässt sich der Moderator in der Mitteilung zitieren. «Ich durfte der Philosophie ein Gesicht geben und sie zu den Menschen bringen.» Nun beginne ein neues Kapitel, «mit einigen Ungewissheiten. Aber die gehören zum Leben dazu.»

Die Nachfolge von Yves Bossart steht noch nicht fest. Die Stelle werde in den nächsten Tagen ausgeschrieben, so SRF. (hkl/sda)

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