Häufung von Magendarmerkrankungen in Luzern: Kanton sucht Ursache



Im Kanton Luzern sind innert kurzer Zeit unüblich viele Magendarmerkrankungen aufgetreten. Um weitere Fälle zu verhindern, sucht der Kanton nun mögliche Ursachen.

Als Auslöser kämen beispielsweise verunreinigtes Trinkwasser oder der Kontakt mit kontaminiertem Wasser in Frage, teilte die Dienststelle Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz am Donnerstag mit. In verschiedenen Luzerner Gemeinden müsse momentan das Trinkwasser abgekocht werden. (sda)

