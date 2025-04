33 Prozent der Befragten sind laut der Umfrage in ihren Beziehungen glücklich. Ein Viertel der Frauen gab an, in ihren Beziehungen nicht glücklich zu sein, diese aber zu ertragen. Im Gegensatz dazu stehen rund die Hälfte der Männer.

Das Portal wollte auch wissen, ob es sich bei den Fremdgängerinnen und Fremdgängern um Erst-, Mittel- oder Letztgeborene handelt. Am meisten gehen demnach die Erstgeborenen (40 Prozent) fremd. Die Jüngsten (26 Prozent) sind auf Platz zwei, gefolgt von den Mittleren (25 Prozent). Am wenigsten gehen Einzelkinder fremd (9 Prozent).

Verschmutzung von Elbe bis Seine: Europäische Flüsse voller Mikroplastik

Der Zustand zahlreicher europäischer Gewässer ist aktuellen Studien zufolge wegen schädlicher Mikroplastik-Partikel in einem besorgniserregenden Zustand. Die Belastung mit Mikroplastik sei «alarmierend», heisst es in 14 Studien der Tara Foundation, die zeitgleich in der Zeitschrift «Environmental Science and Pollution Research» veröffentlicht wurden.