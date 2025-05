Wie geht es weiter nach der Katastrophe in Blatten? Vom Nachbardorf Wiler blicken die Menschen auf das verschüttete Dorf. Bild: watson

«Blatten gibt es noch» – wie das Dorf der Katastrophe trotzt

Der Gletscherabbruch bei Blatten VS lässt die Menschen im Lötschental sprachlos zurück. Das zerstörte Dorf totsagen wollen sie aber nicht.

Hanna Hubacher Folge mir

Mehr «Schweiz»

Es scheint, als müssten die Menschen im Lötschental es mit eigenen Augen sehen, um zu begreifen, was passiert ist. Am Dorfende von Wiler versammeln sich Menschen an einer Strassensperre, schauen in das Tal, wo sich jetzt Gesteinsmassen türmen. Darunter liegt Blatten.

Wie gehen Menschen aus Blatten mit diesem Verlust um? Und wie geht es jetzt weiter? watson hat vor Ort mit zwei Personen gesprochen, die beim Gletscherabbruch alles verloren haben.

«Viele Bauern müssen ihre Betriebe aufgeben»

Die Stimmung in Wiler, das nur einen Fussmarsch von Blatten entfernt ist, ist gedrückt. Menschen gehen in Grüppchen durchs Dorf, umarmen sich, es fliessen Tränen. Viele können noch nicht über das sprechen, was gestern in ihrem Tal geschehen ist. «Unmöglich», sagt ein Mann im Nachbardorf von Blatten. Darauf angesprochen, ob er aus Blatten komme, sagt sein Begleiter: «Jetzt sind wir alle Blattner.» Denn der Gletscherabbruch betrifft auch sie: «Das ganze Tal ist betroffen.»

Das schöne Wetter trügt: In Wiler bei Blatten sind die Menschen sprachlos. Bild: watson

An der Strassensperre steht Daniel Ritler. Bis gestern war er Landwirt in Blatten, jetzt koordiniert er die Evakuierung von Schafen aus dem Gebiet. Was passiert mit ihnen? «Die Bauern geben sie weg, viele müssen ihre Betriebe aufgeben.» Für einige Tiere hätten sich bereits Käufer gefunden.

«Die ganze Landwirtschafts-Infrastruktur ist begraben. Wir haben hier keine Perspektive mehr.»

Auch Ritler hat am Mittwoch sein Zuhause und seinen Hof verloren. Wie es für ihn weitergeht, ist unklar.

«Im Moment ist man sprachlos, planlos, orientierungslos.»

Video: watson/hanna hubacher, lucas zollinger

Was hilft, sei die grosse Unterstützung, die die Menschen aus Blatten erfahren. Von Freundinnen und Freunden, Nachbardörfern, vom Kanton und vom Bundesrat.

«Die Solidarität ist enorm. Das tut gut, dass man nicht allein ist. »

«Ich muss jetzt alle Mitarbeitenden abtelefonieren»

Vor Ort ist auch ein Hoteleigentümer aus Blatten, der anonym bleiben möchte. Sein Hotel wurde gestern komplett zerstört: «Wir haben einen Totalverlust.» Auch sein Elternhaus hat der Blattner verloren.

Die letzten Tage habe sich die Lage immer weiter zugespitzt: von einzelnen Evakuierungen bis schliesslich zur Evakuierung des ganzen Dorfes. Lange hätten er und andere noch gedacht, dass sie wieder zurückkehren könnten.

«Am Sonntagabend wusste ich: Jetzt kommt es nicht mehr gut.»

Dennoch: Dieses Ausmass an Zerstörung habe niemand erwartet und jedes Szenario übertroffen, sagt der Unternehmer.

Blatten liegt unter dem Schutt. Wie es mit der Dorfgemeinschaft weitergeht, ist offen. Bild: watson

Die Folgen würde das gesamte Tal zu spüren bekommen, auch wirtschaftlich, ist der Hotelbesitzer überzeugt. Von insgesamt sieben Hotels im Tal seien drei bei dem Gletscherabbruch zerstört worden, eines sei durch den Abbruch unerreichbar geworden.



«Das hat auch enorme Folgen für den Tourismus in der Region.»

Wie sehen die nächsten Tage für ihn aus? Zuerst einmal muss der Hotelbesitzer koordinieren: Er müsse mit seiner Familie besprechen, wie es jetzt für sie weitergeht. Und danach müsse er alle seine Mitarbeitenden anrufen. Er werde versuchen, für alle eine Anschlusslösung zu finden.

Ob der Betrieb in der Zwischenzeit Kurzarbeit erhält, ist offen. Denn diese gibt es nur, wenn die Mitarbeitenden danach nicht entlassen werden. Aber ohne Hotel seien Entlassungen wohl unumgänglich.

Auch hier gibt es Blatten noch: Eine Poschi-Anzeige im nahegelegenen Goppenstein. Bild: watson

Eine Frage, die den Blattner umtreibt, ist schliesslich auch, wie die Dorfgemeinschaft weiterbestehen kann, auch ohne ihr Dorf. Dafür brauche es eine Katastrophenbewältigung im sozialen Bereich.

«Wir müssen zeigen: Blatten gibt es noch.»