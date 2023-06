Rund 84'000 Menschen am Greenfield Festival in Interlaken

Das Greenfield Festival knüpft an den Besucherrekord des Vorjahres an. Rund 84'000 Menschen haben während drei Tagen in Interlaken BE Slipknot, Die Ärzte, Sabaton, Parkway Drive, Amon Amarth und 36 weitere Bands erlebt.

Der Wunsch nach Party, lauter Gitarrenmusik und gemeinsamem Feiern sei überall spürbar gewesen, teilten die Organisatoren am Samstag zum diesjährigen Festival mit. Bereits letztes Jahr hatte das Greenfield Festival nach zweijähriger Corona-Pause ebenfalls 84'000 Besucherinnen und Besucher ins Berner Oberland gelockt.

Die nächste Ausgabe des Festivals findet vom 13. bis 15. Juni 2024 statt. Das limitierte Kontingent der Wildcard Tickets für das Greenfield Festival 2024 sei in Rekordzeit ausverkauft gewesen. Deshalb sei das Kontingent erhöht worden und noch bis Sonntag 20.00 Uhr könnten Tickets bezogen werden. (sda)