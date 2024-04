People-News

Til Schweiger liegt vergiftet im Spital. Droht ihm Amputation?

Liebe Leute, precious people, bitte vergesst nicht, euch alle zehn Jahre gegen Tetanus impfen zu lassen! Möglicherweise gehts euch sonst wie Til Schweiger. Wir wissen nicht, ob der Schauspieler vergessen hat, seine Impfung aufzufrischen, oder ob er einfach Riesenpech hatte, als er sich eine schwere Blutvergiftung zuzog.

Der Sechzigjährige verletzte sich nämlich im August 2023 am Schienbein, die Wunde heilte nicht, wie das am Schienbein mit zunehmendem Alter leider der Fall sein kann, «da sind dann Keime reingekommen. Jetzt habe ich ein ‹offenes Bein›, so nennt man das. Leider wurde es immer schlimmer», gab Schweiger nun der «Bild»-Zeitung bekannt. So schlimm, bis akute Amputations-Gefahr bestand.

Schweiger im Januar 2024. Da ging es dem Bein schon schlecht. Bild: www.imago-images.de

Seit zwei Wochen liegt er nun auf Mallorca im Spital und wird mit Antibiotika vollgepumpt, doch die Lage bleibt ernst, in der Nacht auf den 11. April ging es ihm wieder schlechter, sein Fieber nahm zu, die Ärzte befürchten laut «Bild» noch immer schwere Folgen für ihren prominenten Patienten.

Plakat zum neuen Til-Schweiger-Film. Nein ... Bild: www.imago-images.de

... Schweiger spielt darin natürlich nur in einer kleinen Rolle mit. Bild: www.imago-images.de

Til Schweiger, der sich zudem seit einem Jahr in Therapie gegen seine Alkoholsucht befindet, möchte den Spitalaufenthalt zu gerne für ein paar Tage unterbrechen und nach New York reisen, um die Premiere des neuen Guy-Ritchie-Films «The Ministry of Ungentlemanly Warfare» zu besuchen. Schliesslich spielt er in dem Film mit. «Danach müsste ich aber wieder sofort zurück in die Klinik», sagt er. Möglicherweise bleibt der Ausflug nach New York nichts als ein unerfüllter Fiebertraum.

