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Detransition von Chris Brönimann nun auch amtlich abgeschlossen

«Amtlich Chris, amtlich Herr», schrieb Chris Brönimann auf Instagram.
«Amtlich Chris, amtlich Herr», schrieb Chris Brönimann auf Instagram. Bild: screenshot instagram

Detransition von Chris Brönimann nun auch amtlich abgeschlossen

28.05.2026, 11:3428.05.2026, 11:34

Nachdem Chris Brönimann bereits im letzten Jahr bekannt gab, fortan wieder seine alte Geschlechtsidentität als Mann anzunehmen, schliesst der 56-Jährige diesen Schritt nun mit der amtlichen Eintragung seines Geschlechts als Mann ab. Vor rund 30 Jahren unterzog sich Brönimann einer geschlechtsangleichenden Operation und wurde daraufhin zu Nadia Brönimann, einer der bekanntesten Transfrauen der Schweiz.

Dieses Kapitel sei nun abgeschlossen, bereuen würde er diese Zeit jedoch nicht, wie Chris Brönimann in einem Beitrag auf Instagram schreibt: «Es ist ein Teil von mir, den ich mit grossem Respekt und Dankbarkeit im Herzen trage. Ohne diesen Weg wäre ich heute nicht der, der ich bin.» (jul)

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