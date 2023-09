Ein letztes Mal wird Alain Berset die Krankenkassen-Prämien bekannt geben. Bild: keystone

Liveticker

So stark steigen deine Krankenkassen-Kosten – Berset live ab 14 Uhr

Mehr «Schweiz»

Schicke uns deinen Input Die Medienkonferenz beginnt um 14 Uhr

Gesundheitsminister und Bundespräsident Alain Berset gibt heute zum letzten Mal in seiner Karriere die Krankenkassenprämien bekannt. Nach einem Anstieg von 6,6 Prozent im laufenden Jahr rechnen Experten 2024 erneut mit einem Prämienschub.

Nach Angaben des Krankenversichererverbands Santésuisse stiegen die Gesundheitskosten im ersten Halbjahr 2023 um 7,9 Prozent. Die Kosten pro Versicherten erreichten in der obligatorischen Grundversicherung 2240 Franken, ein Anstieg von 6,4 Prozent im Vorjahresvergleich. Dass der Pro-Kopf-Anstieg unter dem der Gesamtkosten liegt, geht auf das Bevölkerungswachstum zurück.

Da die Prämien kantonal festgelegt werden, lassen die besonders starken Kostenanstiege in den Kantonen Uri von 13,3 und Bern mit 10,5 Prozent dort die deutlichsten Prämienerhöhungen erwarten. Santésuisse rechnete mit einer Prämienexplosion um acht bis neun Prozent.

Zu einem stärkeren Kostenanstieg führten höherer Bürokratieaufwand, nicht lieferbare günstige Medikamente, mehr Psychotherapien, die Umsetzung der Pflegeinitiative sowie mehr Menschen, die sich mit diffusen Beschwerden untersuchen liessen.

Kantone in der Pflicht

Das Parlament beschloss in der Herbstsession, die Kantone zu einem höheren Beitrag an die Prämienverbilligung zu verpflichten. Neu sollen sie mit einem Mindestbeitrag von 3,5 bis 7,5 Prozent der Kosten in der obligatorischen Grundversicherung für die Prämienverbilligung aufwenden müssen.

Das bedeutet für die Kantone Mehrkosten von 365 Millionen Franken. 2022 hatten die meisten Kantone ihr Budget für die Verbilligungen gekürzt. 21 Kantone schöpften somit die mögliche Verbilligungskapazität nicht aus.

Der Bund erhöhte seinen Beitrag hingegen jährlich. Die Prämienverbilligung finanzieren Bund und Kantone gemeinsam. Der Bundesbeitrag ist auf 7,5 Prozent der Bruttokosten festgelegt. (rbu/sda)