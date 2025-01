Er sei es gewohnt, überparteiliche Allianzen zu schmieden, diese Fähigkeit brauche es auch als Mitglied der Landesregierung. Er sei ein Teamplayer und könne sich gut in Gremien einfügen. Man sei in erster Linie Teil eines Gremiums und in zweiter Linie Departementsvorsteher.



Immer wieder spricht Ritter einige Sätze in Französisch.



Ritter bedankt sich für die Unterstützung seiner Familie und bei der Kantonalsektion St. Gallen für das Vertrauen. Er nehme die Nomination gerne an und stehe als Kandidat für die Wahl in den Bundesrat zur Verfügung.



Nun geht es in die Fragerunde.