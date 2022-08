Wegen Bauarbeiten an der Entflechtung Wylerfeld ist am Wochenende die Bahnstrecke zwischen dem Berner Hauptbahnhof und Bern-Wankdorf nur beschränkt befahrbar. Reisende müssen im Fern- und im Regionalverkehr mit Fahrplanänderungen und Zugausfällen rechnen.



Wie die SBB am Donnerstag mitteilten, fährt etwa der Intercity-Zug 8 (Romanshorn-Zürich-Bern-Brig) in den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag nur bis Zollikofen BE. Dort gilt es umzusteigen auf einen Ersatzzug. Auch bei anderen Intercity- und RegioExpress-Zügen kommt es zu Änderungen – beispielsweise auch zu verfrühten Abfahrten.



Sie betreffen unter anderem Personen, welche am Samstag an die Street Parade nach Zürich reisen wollen, wie die SBB weiter schreiben. Bei der Entflechtung Wylerfeld handelt es sich im Wesentlichen um den Bau eines Tunnels, der drei Bahntrassees unterquert und so den Bahnknoten Bern-Wankdorf entlastet.



Dort laufen die viel befahrenen Bahnstrecken Olten–Bern, Biel–Bern und Thun–Bern zusammen. Rund 900 Züge verkehren dort täglich; teilweise überschneiden sich ihre Fahrwege. Es kommt immer wieder zu Kreuzungskonflikten, welche heute die Kapazität des Netzes einschränken. (sda)



Betroffene Linien im Fernverkehr:

– Die IC6/61 Basel SBB – Bern – Brig/Interlaken Ost fallen am Freitagabend ab 22:15 Uhr bis Betriebsschluss zwischen Bern und Thun aus oder verkehren ab/bis Zollikofen.

– Der IC 8 Zürich HB–Bern mit Abfahrt um 1:02 Uhr in Zürich verkehrt in den Nächten Freitag/Samstag und Samstag/Sonntag nur bis Zollikofen. Es besteht Anschluss auf die S8 (RBS) nach Bern.

– Die Frühverbindungen ab Bern nach Zürich HB bzw. Zürich Flughafen verkehren ab Zollikofen. Es verkehren Extrazüge (RBS) bis nach Zollikofen mit früherer Abfahrt in Bern.