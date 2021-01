Die deutsche Regierung will bei der geplanten zusätzlichen Produktion von Corona-Impfstoffen im eigenen Land aufs Tempo drücken. So wollen die zuständigen Minister unter Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel an diesem Mittwoch beraten, an welchen Stellen zusätzliche Produktion durch die Bundesregierung unterstützt werden kann, wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag in Berlin erfuhr.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Montagabend im ZDF Kritik an der Impfstoffbeschaffung erneut zurückgewiesen. «Dass wir jetzt am Anfang so wenig haben, dass wir priorisieren müssen, hat nichts zu tun mit der Bestellmenge, also wie viel wir bestellt haben, sondern das hat etwas damit zu tun, dass jetzt am Anfang die Produktionskapazität knapp ist», sagte er im ZDF. Man arbeite daran, dass die Produktion bei Biontech etwa durch ein neues Werk in Marburg (Hessen) hochgefahren werden könne.



Schon Anfang Februar könne dieser zweite Produktionsstandort möglicherweise zur Verfügung stehen, berichtete die «Süddeutsche Zeitung» unter Berufung auf die Regierung. An mangelnder Impfstoffbeschaffung hatte es in Deutschland seit Tagen Kritik gegeben – auch aus der mitregierenden SPD. Mehrere CDU-Politiker wiesen die Kritik an Spahn zurück. Spahn warf der SPD indirekt vor, bereits wahltaktisch zu agieren. Im September findet die Bundestagswahl statt.

