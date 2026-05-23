Pfingststau vor dem Gotthard nimmt allmählich ab – dafür wächst er auf der A13
Das Wichtigste in Kürze
- Der Touring Club Schweiz (TCS) rechnet an Pfingsten mit bis zu 20 Kilometer Stau vor dem Gotthard-Nordportal.
- Immerhin: Der Rückreiseverkehr in Richtung Norden dürfte sich über mehrere Tage verteilen.
- Wie du den Stau am besten umfährst, erfährst du hier.
- Alle News zur aktuellen Verkehrslage findest du hier im Liveticker:
Stau auf der A13 wird länger
Der Stau nimmt ganz langsam ab
Auch auf der A13 braucht es viel Geduld
20-Kilometer-Marke geknackt
Über 3 Stunden Wartezeit
Der Stau wächst und wächst
Autos stauen sich vor dem Gotthard-Tunnel auf 10 Kilometern Länge
Der Stau bedeutete für die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer eine Wartezeit von bis zu einer Stunde und 40 Minuten, wie der TCS auf seiner Internetseite mitteilte. Grund für den Stau auf mehreren Abschnitten war eine Verkehrsüberlastung. Der TCS empfahl die Alternativroute über den San-Bernardino-Tunnel, also die Autobahn A13.
Wie in solchen Fällen üblich sperrte die Polizei die Autobahneinfahrt Göschenen in Richtung Gotthard. Überlastet war auch die Gotthardstrasse H2 zwischen Flüelen und Göschenen.
Das Bundesamt für Strassen Astra hatte am Pfingstwochenende ein hohes Verkehrsaufkommen erwartet. An Pfingsten ist es vor dem Gotthard schon zu Staus von 28 Kilometern Länge gekommen. (sda)
Der Stau nimmt wieder ab
Fast eine Stunde Wartezeit Richtung Süden
Auch Richtung Norden Stau
Das Pfingst-Wochenende zieht die Menschen in den Süden
Über 20 Kilometer Stau erwartet
Die längsten Wartezeiten in Richtung Süden werden für den Samstagmorgen prognostiziert, wie der TCS in einer Mitteilung schreibt. Dann könnte die Kolonne vor dem Nordportal am Gotthard auf bis zu 20 Kilometer anwachsen. Das entspricht einer Wartezeit von ungefähr fünf Stunden.
Wenn du dir das ersparen willst, fährst du am besten bereits am Freitag in Richtung Süden. Der TCS rechnet aber in der ganzen Woche vor Pfingsten mit hohem Verkehrsaufkommen auf der Nord-Süd-Achse.
Immerhin: Wer einmal im Süden ist, muss sich um den Rückreiseverkehr weniger Sorgen machen. Zwar ist für den Pfingstmontag und den folgenden Dienstag mit starkem Verkehr zu rechnen, die Blechlawine dürfte aber nicht mehr auf eine zweistellige Zahl anwachsen. Für Dienstag rechnet der TCS noch mit etwa 90 Minuten Wartezeit vor dem Gotthard in Richtung Norden.
Sperrung am Brenner
In der Woche nach Pfingsten kommt es auf der Brennerautobahn zu einer privat organisierten Protestaktion. Am 30. Mai wird demnach der Brennerkorridor von 11 bis 19 Uhr gesperrt. «Wir gehen davon aus, dass das Verkehrsaufkommen an den Tagen vor und nach dem 30. Mai sehr gross sein wird», sagt der örtliche Polizeisprecher zu stol.it.
Der TCS warnt deshalb davor, dass es auch in der Woche nach Pfingsten zu Verkehrsverschiebungen in Richtung San Bernardino oder Gotthard kommen könnte. (leo)