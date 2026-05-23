Der alljährliche Stau vor dem Gotthard-Nordportal hat am Freitag begonnen. Bild: Webcam

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Pfingststau vor dem Gotthard nimmt allmählich ab – dafür wächst er auf der A13

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Das Wichtigste in Kürze

Der Touring Club Schweiz (TCS) rechnet an Pfingsten mit bis zu 20 Kilometer Stau vor dem Gotthard-Nordportal.

Immerhin: Der Rückreiseverkehr in Richtung Norden dürfte sich über mehrere Tage verteilen.

Wie du den Stau am besten umfährst, erfährst du hier.

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Schicke uns deinen Input 14:45 Stau auf der A13 wird länger



Offenbar haben sich viele gedacht, die Alternativroute via A13 zu nehmen. Dort ist der Stau jedoch mittlerweile auf 20 Kilometer angewachsen. Laut TCS beträgt die Wartezeit rund 1 Stunde und 40 Minuten. Vor dem Gotthard waren es um diese Zeit lediglich 18 Kilometer, dafür aber drei Stunden Wartezeit. 13:28 Der Stau nimmt ganz langsam ab



Nach einem Höhepunkt bei 21 Kilometern nimmt die Staulänge zwar sehr langsam, aber dennoch weiter ab. Aktuell stehen die Fahrzeuge noch auf einer Länge von 19 Kilometern, wie der TCS berichtet. Das sind immer noch über 3 Stunden Wartezeit. 10:02 Auch auf der A13 braucht es viel Geduld Weil es auf der beliebten Alternativroute über die A13 via San Bernardino-Tunnel auch bereits auf einer Länge von 17 Kilometern staut, empfiehlt der TCS eine Umfahrung via A9 Simplon oder über den Autoverlad Lötschberg. (sda) 9:41 20-Kilometer-Marke geknackt



Die Autos stehen bereits zwischen Altdorf und Göschenen, die Staulänge beträgt mittlerweile 20 Kilometer, die Wartezeit 3 Stunden und 20 Minuten. 9:27 Über 3 Stunden Wartezeit

Mittlerweile beträgt die Staulänge 19 Kilometer, was einer Wartezeit von 3 Stunden und 10 Minuten entspricht. Es braucht also weiterhin viel Geduld. 8:09 Der Stau wächst und wächst



Bereits vor 8 Uhr stauten sich die Fahrzeuge auf einer Länge von 16 Kilometern, wie der TCS meldet. Die Wartezeit beträgt zweieinhalb Stunden. 6:35 Autos stauen sich vor dem Gotthard-Tunnel auf 10 Kilometern Länge Auf der Autobahn A2 hat sich am frühen Samstagmorgen vor dem Gotthard-Strassentunnel ein zehn Kilometer langer Stau gebildet. Der Verkehr staute sich zwischen Erstfeld und Göschenen UR in Fahrtrichtung Süden.



Der Stau bedeutete für die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer eine Wartezeit von bis zu einer Stunde und 40 Minuten, wie der TCS auf seiner Internetseite mitteilte. Grund für den Stau auf mehreren Abschnitten war eine Verkehrsüberlastung. Der TCS empfahl die Alternativroute über den San-Bernardino-Tunnel, also die Autobahn A13.



Wie in solchen Fällen üblich sperrte die Polizei die Autobahneinfahrt Göschenen in Richtung Gotthard. Überlastet war auch die Gotthardstrasse H2 zwischen Flüelen und Göschenen.



Das Bundesamt für Strassen Astra hatte am Pfingstwochenende ein hohes Verkehrsaufkommen erwartet. An Pfingsten ist es vor dem Gotthard schon zu Staus von 28 Kilometern Länge gekommen. (sda) 16:02 Der Stau nimmt wieder ab



Der Höhepunkt vom Freitag scheint bereits wieder vorbei. Der Stau hat sich auf vier Kilometer verkürzt. Der grösste Stau wird jedoch ohnehin am Samstagmorgen erwartet. Laut TCS beginnen dann in den Niederlanden und in mehreren deutschen Bundesländern auch die Frühlingsferien. 11:58 Fast eine Stunde Wartezeit Richtung Süden



Ab jetzt zieht der Verkehr an. Bereits beträgt die Staulänge Richtung Süden fünf Kilometer. Das Tessin respektive Italien muss rund 50 Minuten länger auf sich warten lassen. 11:56 Auch Richtung Norden Stau

Im Tessin stehen die Fahrzeuge ebenfalls still, allerdings nicht allzu lange. Der Stau beträgt hier rund einen Kilometer. 11:49 Das Pfingst-Wochenende zieht die Menschen in den Süden



Schon am Freitagmorgen stockte der Verkehr vor dem Gotthard-Nordportal. Allerdings waren die zwei Kilometer Stau, respektive 20 Minuten Wartezeit, schnell überwunden. Am Mittag verlängerte sich die Blechkolonne bereits auf vier Kilometer und rund 40 Minuten Wartezeit, wie der TCS meldete. (vro)

Über 20 Kilometer Stau erwartet

Die längsten Wartezeiten in Richtung Süden werden für den Samstagmorgen prognostiziert, wie der TCS in einer Mitteilung schreibt. Dann könnte die Kolonne vor dem Nordportal am Gotthard auf bis zu 20 Kilometer anwachsen. Das entspricht einer Wartezeit von ungefähr fünf Stunden.

Wenn du dir das ersparen willst, fährst du am besten bereits am Freitag in Richtung Süden. Der TCS rechnet aber in der ganzen Woche vor Pfingsten mit hohem Verkehrsaufkommen auf der Nord-Süd-Achse.

Immerhin: Wer einmal im Süden ist, muss sich um den Rückreiseverkehr weniger Sorgen machen. Zwar ist für den Pfingstmontag und den folgenden Dienstag mit starkem Verkehr zu rechnen, die Blechlawine dürfte aber nicht mehr auf eine zweistellige Zahl anwachsen. Für Dienstag rechnet der TCS noch mit etwa 90 Minuten Wartezeit vor dem Gotthard in Richtung Norden.

Sperrung am Brenner

In der Woche nach Pfingsten kommt es auf der Brennerautobahn zu einer privat organisierten Protestaktion. Am 30. Mai wird demnach der Brennerkorridor von 11 bis 19 Uhr gesperrt. «Wir gehen davon aus, dass das Verkehrsaufkommen an den Tagen vor und nach dem 30. Mai sehr gross sein wird», sagt der örtliche Polizeisprecher zu stol.it.

Der TCS warnt deshalb davor, dass es auch in der Woche nach Pfingsten zu Verkehrsverschiebungen in Richtung San Bernardino oder Gotthard kommen könnte. (leo)