Hitzewelle rollt über die Schweiz +++ Im Tessin gibt es bereits Juni-Rekorde

In den kommenden Tagen wird es so richtig heiss: Die Temperaturen klettern vielerorts über die 30-Gradmarke. An einigen Orten könnte es so heiss werden wie nie zuvor im Juni.

Die Schweiz schwitzt. Seit Mittwoch ist es in der Schweiz hochsommerlich heiss. Die Wettermodelle sagen für das Flachland weit über 30 Grad voraus. Dabei könnte es für den einen oder anderen Juni-Rekord reichen. Der bisherige schweizweite Junirekord stammt vom 27. Juni 1947: Damals wurden in Basel 36,9 Grad gemessen.

Mit den Hitzetagen spitzt sich die Trockenheit zu. Zwar liegt der Grundwasserpegel in grossen Teilen der Schweiz im normalen Bereich. Die aktuelle Lage ist laut der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) aber auch nicht gut. Denn im Durchschnitt hätten Seen und Flüsse in der Schweiz weniger Wasser als üblich. Ein WSL-Forscher warnt denn auch: Wassersparen wird künftig auch in der Schweiz vermehrt ein Thema.

In der Schweiz hat das Thermometer vielerorts bereits vor 10.00 Uhr teilweise über 30 Grad angezeigt.



In Birsfelden (BL), Neuenburg (NE), Mathod (VD), Nyon (VD), Sitten (VS) und Stabio (TI) wurden gemäss Webseite von SRF Meteo bereits nach 09.30 Uhr über 30 Grad gemessen.



Der Wetterdienst rechnete damit, dass am Wochenende verbreitet 32 bis 35 Grad erreicht werden könnten. Für den Raum Basel, im unteren Aaretal, im Rhonetal oder im Churer Rheintal wurden gar 36 oder 37 Grad prognostiziert. (sda) 10:55 Hier wird es heute am heissesten – am Sonntag geht es um die Rekorde In der Region Basel, am Hochrhein, entlang der Aare zwischen Solothurn und der Mündung in den Rhein, im Seeland und im Zentralwallis soll es heute die höchsten Temperaturen geben. Erwartet werden 35 bis 36 Grad.



Noch heisser soll es dann am Sonntag werden – zumindest auf der Alpennordseite. Die erwarteten Höchstwerte liegen gemäss Wetterdienst noch etwa 1 bis 2 Grad höher als am Samstag. «Sie messen sich mit den bisherigen Junirekorden.» (red)

Die neusten Prognosekarten des Wetterdiensts MeteoNews zeigen, wo es heute am heissesten wird:

An unserer Wetterstation in #Biasca wurden heute mit Unterstützung des #Nordföhns 36.6°C gemessen. Dies ist die höchste je registrierte Junitemperatur auf der Alpensüdseite. Der schweizweite Junirekord stammt aus #Basel, am 27. Juni 1947 lag der Höchstwert bei 36.9°C. pic.twitter.com/6VxJ3Ju6ol — MeteoSchweiz (@meteoschweiz) June 17, 2022