Darko Savic, Projektleiter Neues Kampfflugzeug bei Armasuisse, stellt die Evaluation vor. So sahen die Evaluationskriterien aus:

Und das waren die Resultate beim Gesamtnutzen. Links ist der F-35A, rechts in der weissen Fläche befinden sich die Resultat der anderen drei Kandidaten.

Der F-35A schneide gegenüber den anderen Kandidaten bei drei der vier Hauptkriterien am besten ab. Aufgrund seines technologischen Vorsprungs erziele er das beste Resultat. Er verfüge über neuartige Systeme für die Überwachung des Luftraums und ermögliche den Pilotinnen und Piloten ein überlegenes Situationsbewusstsein in allen Aufgabenbereichen. Insbesondere beim Luftpolizeidienst.



So sieht die Kosten-Nutzen-Analyse aus: