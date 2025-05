In Goppenstein an der Bushaltestelle wartet Jelle Koopmann. Er hat drei Jahre lang in Blatten gewohnt und enge Verbindungen in den Ort. «Wegen Blatten bin ich in die Schweiz gekommen», sagt der gebürtige Holländer. Er hat eine Wohnung in Kippel, das zweite Dorf nach Blatten im Lötschental. Dort hat er jetzt Bekannte aus Blatten untergebracht. «Das ist das Mindeste, was wir tun können», sagt er.



Jetzt will er sich vor Ort ein Bild machen und seine Bekannten unterstützen, die zum Teil alles verloren haben. Am Abend will er jedoch wieder nach Bern zurückkehren, wo er wohnt. Die Situation sei ihm zu riskant: «Seit gestern halte ich nichts mehr für unmöglich.» Dass es den Ort Blatten so nicht mehr gebe, tue ihm weh: «Es ist nicht einfach ein Haus oder ein Baum, die weg sind. Mit dem Dorf ist auch eine ganze Geschichte verschwunden.»

Bild: watson