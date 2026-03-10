freundlich16°
DE | FR
burger
Schweiz
Unternehmen

Ruag MRO-Chef Ralf Müller tritt nach Skiunfall ab

Ruag MRO-Chef Ralf Müller tritt nach Skiunfall ab

10.03.2026, 15:4010.03.2026, 15:40

Ralf Müller, Chef der Ruag MRO Holding, stellt sein Amt aus gesundheitlichen Gründen zur Verfügung. Der Grund ist ein Skiunfall, der eine längere Rekonvaleszenz nach sich zieht, wie die Ruag am Dienstag mitteilte.

Ruag CEO Ralf Müller
Ralf Müller hat nach einem Skiunfall gesundheitliche Probleme.Bild: ruag

Bis zur vollständigen Genesung sei noch mit mehreren Monaten zu rechnen. Um dem Unternehmen eine rasche und klare Führungsperspektive zu geben, habe sich Ralf Müller zu diesem Schritt entschieden, schreibt der bundeseigene Rüstungsbetrieb.

Bis zur Ernennung eines neuen Chefs oder einer neuen Chefin übernimmt Oliver Müller, Geschäftsleitungsmitglied und Leiter Corporate Services, die Konzernführung.

Damit steht erneut ein kurzfristiger Leitungswechsel bevor. Als neuer operative Chef löste Müller im März 2024 Thomas Kipfer und Christian Priller ab, die das Unternehmen ab August 2023 interimistisch geleitet hatten.

Die davor amtierende Chefin Brigitte Beck hatte die Ruag nach einer Kontroverse um einen öffentlichen Auftritt nach nur knapp einem halben Jahr bereits wieder verlassen. (dab/sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Das sind genau die (Frühlings-)Wanderungen, die du jetzt schon machen kannst
Der Frühling lockt uns wieder nach draussen. Eine gemütliche Wanderung, um die Lebensgeister zu wecken – was gibt es Schöneres? Wir haben dir hier 7 Wanderungen zusammengestellt, die dein Herz jubeln lassen.
Schon seit Tagen lockt das Wetter – zumindest im Unterland – auf die Wanderwege. Die Wandersaison fängt bereits an. Okay, die hohen Gipfel sind noch nicht überall schneefrei und weisen auch noch eher tiefe Temperaturen auf.
Zur Story