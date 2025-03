Eine Boeing 777-300 am Flughafen Zürich. Bild: keystone

Swiss und Edelweiss suchen Piloten – und gewähren jetzt höhere Darlehen für die Ausbildung

Die Fluggesellschaften Swiss und Edelweiss gewähren ihren Pilotinnen und Piloten in Ausbildung künftig höhere Darlehen. Diese Massnahme soll dazu beitragen, den erhöhten Bedarf an Piloten in den kommenden Jahren zu decken.

Die beiden zum Lufthansa-Konzern gehörenden Schweizer Fluggesellschaften übernehmen künftig die nach Abzug der Bundesbeiträge verbleibenden Ausbildungskosten ihrer Pilotinnen und Piloten in Form eines Darlehens, wie sie am Dienstag mitteilten. Die Regelung gilt ab Juni dieses Jahres.

Bisher mussten die Auszubildenden zusätzlich einen Eigenbeitrag leisten. Dieser betrug bei Edelweiss 24'000 Franken. Künftig erhalten die angehenden Pilotinnen und Piloten ein Darlehen von 80'000 Franken.

Nach Abschluss der Ausbildung und erfolgter Anstellung müssen die Absolventinnen und Absolventen das minimal verzinste Darlehen zurückzahlen.

Mit den höheren Darlehen wollen die beiden Fluggesellschaften den Nachwuchs im Cockpit fördern. Laut Mitteilung der Swiss benötigt die Fluggesellschaft in Zukunft jährlich 110 Pilotinnen und Piloten. (sda)