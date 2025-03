So sehen die neuen Kabinen auf Swiss-Flügen aus – auch die Verpflegung ist neu

Wenn du ab März in einen Swiss-Flieger steigst, kann es sein, dass du in der Kabine einen neuen Duft wahrnimmst. Und auch das ganze Innendesign des Flugzeuges könnte dir neu vorkommen. Dahinter steckt ein neues Servicekonzept mit dem Namen Swiss Senses. Dieses kommt ab dem 5. März auf Langstreckenflügen zum Einsatz.

Neu sind dabei sowohl die Sitze, die Verpflegung, Komfortartikel, Serviceleistungen und ein neues Unterhaltungssystem, wie die Fluggesellschaft schreibt. Hier findest du alle Neuerungen im Überblick:

Das Kabinendesign

«Es handelt sich um eine der umfangreichsten Service-Investitionen in der Geschichte von Swiss», sagt Heike Birlenbach, Chief Commercial Officer. Das spiegelt sich auch im neuen Design der Kabine wider. So sieht das künftig in der Economy-Klasse aus:

So reist du ab März auf Swiss-Langstreckenflügen in der Economy-Klasse. Bild: swiss

Etwas mehr Beinfreiheit und Anonymität gibt es mit Swiss Premium Economy:

Sitze der Premium-Economy-Klasse. Bild: swiss

Gar fast eine eigene Kabine erhält, wer mit Swiss Business fliegt:

So sieht es in der Business-Klasse aus. Bild: swiss

Die Apéro-Kultur

Woran denkst du, wenn du an die Schweiz denkst? Natürlich an unsere Apéro-Kultur. Diese soll nun auch hoch über den Wolken stattfinden. «Nach Erreichen der Reiseflughöhe geniessen Fluggäste in SWISS Economy und SWISS Premium Economy neu einen Willkommens-Apéro, der aktuell aus feinem Sbrinz Käse besteht», schreibt die Fluggesellschaft dazu. Und so soll das dann aussehen:

Die Schweizerinnen und Schweizer lieben ihren Apéro. Bild: swiss

Die Mahlzeiten und Getränke

Auch die Liste der Hauptmahlzeiten und der Getränke wird ergänzt. Diese werden neu auf Tabletts und in wiederverwendbaren Bento-Boxen sowie mit schwarzem Mehrweggeschirr serviert. Und: «Allen Fluggästen steht ausserdem eine erweiterte Auswahl an Snacks zur Verfügung», schreibt die Fluggesellschaft. Zu den neuen Getränken gehören ein Schweizer Rotwein sowie Softgetränke von Rivella.

So sehen die neuen Tablette und das Geschirr aus. Bild: swiss

Das Unterhaltungssystem

Nach der Verpflegung folgt die Unterhaltung. Neu sind hier die 13.3-Zoll-HD-Bildschirme und, noch wichtiger: die Kopfhörer. Die Swiss stellt In-Ear-Kopfhörer direkt am Platz zur Verfügung, doch auch die eigene Hardware kann nun auch per Bluetooth mit dem Unterhaltungssystem verbunden werden.

Der Duft

Kommen wir zum neuen Signature Duft: Alpine Valley. Dieser wurde zusammen mit Soeder entwickelt und vereint «aromatische Lärche, Zitrusnoten und subtile Kräuternuancen», wie die Swiss schreibt. In den Waschräumen steht der Duft als Seife, Handlotion und als Gesichtsspray zur Verfügung.