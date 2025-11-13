freundlich12°
DE | FR
burger
Schweiz
Luftfahrt

Umverkehr plant eine Volksinitiative für Gebühr auf Flugtickets

ARCHIVBILD ZU DEN AKTUELLEN VERKEHRSZAHLEN DER SWISS INTERNATIONAL AIRLINES, AM MONTAG, 12. JUNI 2017 - Eine Kundin kauft bei der Fluggesellschaft swiss am Flughafen in Zuerich ein Flugticket, aufgeno ...
Die Einnahmen aus der Abgabe sollen zum grössten Teil an die Bevölkerung ausbezahlt werden.Bild: KEYSTONE

Umverkehr plant eine Volksinitiative für Gebühr auf Flugtickets

13.11.2025, 12:2613.11.2025, 12:26

Die Umweltorganisation Umverkehr will, dass das Stimmvolk erneut über die Einführung einer Abgabe auf Flugtickets entscheidet. Sie plant deshalb 2026 eine Volksinitiative, die eine von Strecke und Klasse abhängige Abgabe verlangt.

Die Einnahmen aus der Abgabe sollen zum grössten Teil an die Bevölkerung ausbezahlt werden, für die Nutzung des öffentlichen Verkehrs, schrieb Umverkehr am Donnerstag. Bundesrat und Parlamente zeigten wenig Willen, die Treibhausgasemissionen des steigenden Flugverkehrs wirksam zu reduzieren und die Klimaziele einzuhalten.

Zu hohe Ticketpreise für die Bahn und eingeschränkte Angebote bremsten das Umsteigen vom Flugzeug auf den Zug aus, schreibt Umverkehr. Dieses Ungleichgewicht solle korrigiert werden. Ein Teil des Geldes aus der Abgabe solle an die Bevölkerung gehen und ein Teil für den internationalen Bahnverkehr eingesetzt werden.

Umverkehr kritisiert das «Hin und Her um die Nachtzugförderung». Erst am Mittwoch gab die Finanzkommission des Ständerates bekannt, dass sie Bundessubventionen für bessere Nachtzugangebote in Höhe von 10 Millionen Franken aus dem Budget 2026 streichen will. Das Parlament entscheidet im Dezember darüber.

2021 sagte das Stimmvolk Nein zu einer Flugticketabgabe – diese war Teil des abgelehnten CO2-Gesetzes. Das Parlament lehnte in der Folge mehrere parlamentarische Initiativen zum Thema ab. Bei der jüngsten erfolgreichen Revision des CO2-Gesetzes verzichteten die Räte zudem auf eine Abgabe pro Flug mit einem Business- oder Privatjet.

2022 ergab eine repräsentative Umfrage, dass eine Lenkungsabgabe zur Verteuerung von Flugtickets aus klimapolitischen Überlegungen mehrheitsfähig wäre. In Auftrag gegeben hatte die Umfrage die Umweltorganisation Umverkehr. (sda)

Das könnte dich ebenfalls interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Meistgelesen
1
Der Polarwirbel schwächt sich ab – was das für den kommenden Winter bedeutet
2
Tesla kollabiert in Deutschland
3
Zum 11. 11. gibt es 11 + 11 Fails für einen lustigeren Dienstag
4
«Schick mir ihr Nacktfoto»: Schweizer tauschen im Internet heimlich Bilder ihrer Ehefrauen
5
Russland baut im Eiltempo Strassenbrücke nach Nordkorea – das steckt dahinter
Meistkommentiert
1
22 heisse Memes für einen sexy Mittwoch (kleiner Schmuddel-Dump)
2
E-Mails von Epstein belasten Trump – Weisses Haus spricht von Schmierkampagne
3
Femizid von Rupperswil: Beschuldigter übergoss seine Frau mit heissem Öl
4
Die Juso-Initiative ist chancenlos: Warum die Wirtschaft trotzdem «zittert»
5
Rolex für mehrere Zehntausend Franken auf Bild aufgetaucht: Trump wird reich beschenkt
Meistgeteilt
1
Trotz Waffenstillstand: Israel zerstört 1500 Gebäude im Gazastreifen
2
Waffenexport in Kriegsgebiete: SVP zockt mit der Neutralität
3
Capelas Houston schlägt Georges Wizards +++ Halbfinals und Final 2028 im Wembley
4
Ab 2026 müssen alle Wehrpflichtigen bis 40 in den Zivilschutz
5
Trump will der Schweiz «helfen» – das wissen wir über den möglichen Zoll-Deal
Flughafen Zürich pulverisiert Tages-Höchstwert – 7. Monatsrekord in Serie
Der Flughafen Zürich schreibt von Monat zu Monat einen neuen Rekord. Die 3,17 Millionen Passagiere im Oktober 2025 bedeuten den siebten Monatsrekord in Serie. Und der Tagesrekord vom Sommer wurde gar pulverisiert.
Im Oktober sind erneut mehr Menschen über den Flughafen Zürich gereist als noch vor einem Jahr. Damit bleibt der Flughafen 2025 auf Rekordkurs.
Zur Story