Swiss-Crew pokert hoch – und gewinnt: Neuer GAV bringt allen mehr Lohn

Die Konsultationsfrist dauert nun 15 Tage. Ab dem 25. November können die Gewerkschaftsmitglieder bis zum 19. Dezember abstimmen. Bei einer Annahme tritt der neue Gesamtarbeitsvertrag per 1. Januar in Kraft. Für die Annahme braucht es eine Zweidrittelmehrheit.

Für die Swiss bedeutet das: Doppelt so teuer. Alle vorgeschlagenen Massnahmen würden die Personalkosten in der Kabine um rund 200 Millionen Franken über die nächsten fünf Jahre hinweg erhöhen. «Der neue Vertrag bringt nicht nur mehr Lohn, sondern geht zudem besser als bisher auf die individuellen Bedürfnisse der über 3500 Flight Attendants ein und bringt ihnen damit mehr Lebensqualität», sagt Vranckx.

Wie die Kapers weiter ausführt, konnte sie auch attraktivere Übergangsbestimmungen beim Pensionsalter aushandeln und erreichen, dass bei den Spesen das Kabinenpersonal der Cockpit-Crew gleichgestellt wird. «Das Kabinenpersonal der Swiss hat schwierige Jahre hinter sich», sagt Nikolic-Fuss, «es ist nun höchste Zeit für eine angemessene Entlohnung und bessere Arbeitsbedingungen. Der vorliegende GAV ist ein Schritt in die richtige Richtung.» Laut Nikolic-Fuss ist er sogar doppelt so gut ausgefallen wie die erste Variante.

Die Lohnverhandlungen der Fluggesellschaft Swiss mit dem Bodenpersonal sind laut Gewerkschaftsangaben gescheitert. Das Management der Fluggesellschaft habe die Verhandlungen abgebrochen und einseitig Lohnmassnahmen angekündigt. Die Lohnverhandlungen seien «in diesem Moment» abgebrochen worden , teilte SEV-GATA, die Gewerkschaft des Verkehrspersonals, am Freitag mit. Unmittelbar davor hatte die Swiss einen neuen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) mit dem Kabinenpersonal festgezurrt. Die Swiss lehne einen vollen generellen Teuerungsausgleich für alle Bodenmitarbeitenden ab, erklärten SEV-GATA, VPOD und KFMV in einer Stellungnahme. Die von der Fluggesellschaft verfügten Lohnmassnahmen würden also nicht einmal die Teuerung abdecken. Die Bodenpersonalgewerkschaft SEV-GATA fordert eine Wiederaufnahme der Verhandlungen. Eine Stellungnahme der Swiss steht noch aus. (awp/sda)

Swiss-Chef Dieter Vranckx und Kapers-Chefin Sandrine Nikolic-Fuss mussten darauf erneut an den Verhandlungstisch. Nach intensiven Gesprächen kam es Ende Oktober zu einer Einigung, ein so genanntes Memorandum of Unterstanding wurde unterschrieben. Nun nennen die Swiss und die Kapers erstmals Details dazu.

