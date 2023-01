Flughafen Zürich konnte 2022 Passagierzahlen mehr als verdoppeln

Der Flughafen Zürich hat im vergangenen Jahr 2022 die Passagierzahlen im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Insgesamt flogen im vergangenen Jahr 22.6 Millionen Passagiere über den grössten Flughafen der Schweiz, nachdem er 2021 noch 10.2 Millionen Passagiere zählte.

Im letzten Jahr flogen wieder deutlich mehr Leute in Zürich ab. Bild: keystone

Nach einem ersten Quartal, welches noch von der Corona-Pandemie geprägt war, habe sich das Passagieraufkommen am Flughafen Zürich im Verlauf des Jahres deutlich erholt, teilte der Flughafen am Donnerstag mit. So seien die Passagierzahlen im ersten Halbjahr innert kurzer Zeit von teilweise 15'000 auf bis zu 90'000 Reisende an Spitzentagen angestiegen.

Die Passagierzahlen übertrafen damit zwar die Prognosen, sie blieben allerdings noch immer hinter den Jahren von vor der Coronapandemie. Verglichen mit dem Vor-Coronajahr 2019 lagen die Passagierzahlen im vergangenen Jahr bei 72 Prozent

Die Anzahl der Flugbewegungen lag 2022 bei 216'584, war einem Plus von 63 Prozent entsprach. Gegenüber 2019 lag die Anzahl Flugbewegungen bei 79 Prozent. Insgesamt wurden am Flughafen Zürich 2022 zudem 422'153 Tonnen Fracht abgewickelt. Gegenüber dem Vorjahr stellte dies eine Zunahme von 7 Prozent dar. (sda/awp)