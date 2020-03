Schweiz

Luzern

Taxifahrer in Luzern erstochen – Polizei sucht diesen Mann



Tötungsdelikt in Luzern: In der vergangenen Nacht ist an der Sedelstrasse ein Mann neben seinem Taxi tot aufgefunden worden. Der Mann wies Schnitt- und Stichverletzungen auf. Wer die Tat begangen hat, ist unklar, teilt die Luzerner Polizei mit.



Bild: Kapo Lu

Bei der Polizei war in der Nacht auf Donnerstag um 02:15 Uhr eine Meldung eingegangen, dass sich an der Sedelstrasse ein Selbstunfall ereignet habe. Dabei sei ein Taxi gegen einen Baum geprallt. Als die Rettungskräfte eintraffen, konnten sie beim mutmasslichen Fahrzeuglenker nur noch den Tod feststellen.

Nun sucht die Luzerner Polizei nach einem unbekannten Mann. Er trug einen dunklen Kapuzenpullover, ein schwarzes Gilet, eine dunkelblaue Hose und beige Schuhe mit heller Sohle.

Bild: Kapo Lu

Ob dieser Mann in direktem Zusammenhang mit dem mutmasslichen Tötungsdelikt steht, sei aber noch unklar, schreibt die Polizei weiter. (mlu)



