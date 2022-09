Nach 17 Jahren zieht wieder eine Pride durch Luzern

Die Demonstration führte vom Theaterplatz durch die Altstadt und schliesslich zum Löwenplatz. Dort befindet sich das Bourbaki-Panorama, in dem die LGBTIQ+-Gemeinschaft in der Nacht auf Sonntag feierte. (sda)

Nach 20.00 Uhr setzte sich der Demonstrationszug in Bewegung. Im vorderen Teil herrschte bei lauter Partymusik Feststimmung, am Schluss marschierten linke Gruppierungen mit, die auch antikapitalistische Parolen skandierten.

An der Kundgebung äusserte sich auch der Stadtpräsident von Luzern, Beat Züsli (SP). Er erklärte, Toleranz genüge nicht, denn diese bedeute nur eine Duldung. Was es brauche, sei Respekt. Differenzen sollten nicht ertragen werden, sondern man sollte sich ihrer erfreuen.

2005 hatte es in Luzern bereits eine Pride gegeben. Zwei Wochen, nachdem die Schweizer Stimmberechtigten an der Urne die eingetragene Partnerschaft gutgeheissen hatten, zogen damals 10'000 Personen in einem farbig-fröhlichen Korso durch die Stadt.

Weit über tausend Personen haben am Samstagabend an der Pride in Luzern für gleiche Rechte von Menschen demonstriert, die sich nicht der heterosexuellen Geschlechtsidentität zugehörig fühlen. «Wir stellen uns nicht zur Schau, aber wir wollen gehört werden», hiess es an der Kundgebung.

So sah es in Luzern 2005 bei der letzten Pride aus.

So sah es in Luzern 2005 bei der letzten Pride aus. Bild: KEYSTONE

