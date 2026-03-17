Partei-Gelder auf Privatkonto überwiesen: Ex-SVP-Politiker Dieter Haller verurteilt

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Das Bezirksgericht Luzern hat den früheren SVP-Politiker Dieter Haller wegen Veruntreuung zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Haller hatte 2023 25'000 Franken aus der Parteikasse auf sein Privatkonto überwiesen.

Der frühere SVP-Politiker Dieter Haller ist verurteilt worden. Bild: keystone

Die bedingte Geldstrafe beläuft sich wie von der Staatsanwaltschaft gefordert auf 100 Tagessätze zu je 130 Franken, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Urteil hervorgeht. Das Gericht setzte eine Probezeit von zwei Jahren fest.

Das Bezirksgericht erliess Haller aber die von der Staatsanwaltschaft ebenfalls geforderte Busse in der Höhe von 2600 Franken. Der Verteidiger hatte auf einen Freispruch plädiert.

Zudem muss Haller Verfahrenskosten in der Höhe von 1625 Franken zahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (dab/sda)