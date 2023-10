Luzerner Stadtrat will 2024 die Steuern senken

9-Millionen-Schweiz: So unterschiedlich sind die Auswirkungen in den Regionen

In der Stadt Luzern soll der Steuerfuss per 2024 von 1.7 auf 1.6 Einheiten gesenkt werden. Dies beantragt der Stadtrat dem Grossen Stadtrat. Er begründet dies damit, dass bei den Unternehmen mit «nachhaltig höheren Steuererträgen» zu rechnen sei.

Will die Schweiz weniger Zuwanderung, müssten die Unternehmen ihre neuen Arbeitsplätze anderswo schaffen, sagt ein Experte.

Die Schweiz steuert dieses Jahr auf eine sehr hohe Zuwanderung zu. Es kommt zu einer Nettozuwanderung von zwischen 85'000 und 100'000 Personen, die aus freien Stücken in die Schweiz kommen, nicht als Flüchtlinge. So viele Menschen mehr wandern also in die Schweiz ein als aus dem Land heraus.