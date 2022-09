Rothenburg verliert Bahnhof an Emmenbrücke

Die Luzerner Vorortsgemeinde Rothenburg hat ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2022 nur noch einen Bahnhof. Wie der Verkehrsverbund Luzern (VVL) am Mittwoch mitteilte, wird der Bahnhof Rothenburg Dorf in Emmenbrücke Kapf umbenannt.

Grund für die Umbenennung sei, dass Rothenburg Dorf auf dem Gebiet der Gemeinde Emmen und nicht in Rothenburg liege, teilte der VVL mit. Auch die Bushaltestelle werde analog umbenannt.

Einen neuen Namen erhält auch der Bahnhof Rothenburg. Er wird neu Rothenburg Station heissen.

Insgesamt sind die Fahrplanänderungen, welche auf den 11. Dezember in Kraft treten, im Kanton Luzern gering. In Root (Linie 22) und in Nottwil (Linie 65) werden zwei Quartiere neu mit Bussen erschlossen. Bei mehreren Linien wird der Fahrplan besser auf das Nachtnetz abgestimmt. In Entlebuch werden die Bushaltestellen teilweise neu geordnet. (sda)