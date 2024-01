Erdbeben bei Sörenberg – 3,0 auf der Richterskala

Bild: ETH Zürich

Erdbeben der Stärke 3,1 schüttelt Grenzgebiet zwischen Luzern und Bern durch

Erbeben im Grenzgebiet zwischen Luzern und Bern: In Meiringen hat sich am frühen Morgen ein Erdbeben der Stärke 3,1 ereignet. Dieses war auch in Sörenberg spürbar. Schäden sind keine zu erwarten.

Ein Erdbeben der Stärke 3,1 auf der Richterskala hat sich um circa 7.40 Uhr bei Meiringen ereignet. Das Beben dürfte in der Nähe des Epizentrums deutlich verspürt worden sein, teilt der Erdbebendienst der ETH Zürich mit. Schäden seien nicht zu erwarten. Das Beben ereignete sich in einer Tiefe von 27 Kilometer.

Bild: seismo.ethz.ch

Auch im Kanton Luzern war das Erdbeben spürbar, wie es weiter heisst. Demnach erreichte es in Sörenberg eine Stärke von 3,0 auf der Richterskala.

Bei einem Erdbeben dieser Stärke sind Schäden in der Regel nicht zu erwarten. Der Erdbebendienst verzeichnete weitere kleinere Nachbeben in der Region. (cgl/ch media/mlu)