bild: watson

Die besten Bilder der Street Parade 2025

Nina Bürge Folge mir

Am Samstag, 9. August, hat in Zürich die grösste Techno-Parade der Welt stattgefunden.

Jonny und Michel sind aus Basel angereist. Sie waren das erste Mal an der Street Parade. bild: watson

Wenn in der Stadt Zürich rund um den See keine Trams mehr fahren und Love Mobiles rollen, hat die Street Parade begonnen.

Bild: keystone

Bunte Kleidung, Fächer und Glitzer darf dabei nicht fehlen.

Bild: keystone

Insgesamt 29 Love Mobiles rollen am Samstag um das Zürcher Seebecken. Über 200 DJs legen auf diesen auf.

Bild: keystone

Neben den Love Mobiles stehen auch sieben Bühnen, auf denen noch bis Mitternacht Techno-Musik läuft.

bild: watson

Die Stimmung ist ausgelassen und die Leute feiern zusammen in der Zürcher Innenstadt.

Bild: keystone

Die Stadt Zürich sorgt mit zwei riesigen Wassersprinklern für eine Erfrischung. Denn es herrschten fast 32 Grad in der Stadt.

Bild: keystone

Andere kühlen sich zwischendurch im Zürichsee ab.

Das Motto dieser Gruppe aus dem Tessin ist jedoch: «zu viel Alkohol». bild: watson

Das Motto der diesjährigen Street Parade lautet: Live Love, Love Life.

Bild: keystone

Schätzungsweise hat es über 900'000 Menschen von der ganzen Welt nach Zürich an die Techno-Party gezogen.

Bild: keystone

Noch bis Mitternacht läuft die Party auf den Bühnen der Street Parade weiter. Danach geht es in diversen Clubs in der Stadt Zürich weiter.