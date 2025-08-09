sonnig30°
Die besten Bilder der Street Parade 2025

street Parade 2025
bild: watson

Die besten Bilder der Street Parade 2025

09.08.2025, 20:01
Nina Bürge
Nina Bürge
Am Samstag, 9. August, hat in Zürich die grösste Techno-Parade der Welt stattgefunden.

Jonny und Michel aus Basel, Street Parade 25
Jonny und Michel sind aus Basel angereist. Sie waren das erste Mal an der Street Parade.bild: watson

Wenn in der Stadt Zürich rund um den See keine Trams mehr fahren und Love Mobiles rollen, hat die Street Parade begonnen.

Hundreds of thousands of participants dancing through the streets during the 32th Street Parade in the city center of Zurich, Switzerland, Saturday, August 9, 2025. The annual dance music event Street ...
Bild: keystone

Bunte Kleidung, Fächer und Glitzer darf dabei nicht fehlen.

epa12291161 People attend the 32nd Street Parade in Zurich, Switzerland, 09 August 2025. The annual dance music event Street Parade runs this year under the slogan &#039;Live Love, Love Life.&#039; EP ...
Bild: keystone

Insgesamt 29 Love Mobiles rollen am Samstag um das Zürcher Seebecken. Über 200 DJs legen auf diesen auf.

Hundreds of thousands of participants dancing through the streets during the 32th Street Parade in the city center of Zurich, Switzerland, Saturday, August 9, 2025. The annual dance music event Street ...
Bild: keystone

Neben den Love Mobiles stehen auch sieben Bühnen, auf denen noch bis Mitternacht Techno-Musik läuft.

Street Parade 2025
bild: watson

Die Stimmung ist ausgelassen und die Leute feiern zusammen in der Zürcher Innenstadt.

epa12291168 People cool off at a water sprayer during the 32nd Street Parade in Zurich, Switzerland, 09 August 2025. The annual dance music event Street Parade runs this year under the slogan &#039;Li ...
Bild: keystone

Die Stadt Zürich sorgt mit zwei riesigen Wassersprinklern für eine Erfrischung. Denn es herrschten fast 32 Grad in der Stadt.

epa12291169 People swim in Lake Zurich during the 32nd Street Parade in Zurich, Switzerland, 09 August 2025. The annual dance music event Street Parade runs this year under the slogan &#039;Live Love, ...
Bild: keystone

Andere kühlen sich zwischendurch im Zürichsee ab.

Gruppe aus Tessin. Outfit-Inspo/Motto war: zu viel Alkohol Street Parade 2025
Das Motto dieser Gruppe aus dem Tessin ist jedoch: «zu viel Alkohol».bild: watson

Das Motto der diesjährigen Street Parade lautet: Live Love, Love Life.

epa12291167 People attend the 32nd Street Parade in Zurich, Switzerland, 09 August 2025. The annual dance music event Street Parade runs this year under the slogan &#039;Live Love, Love Life.&#039; EP ...
Bild: keystone

Schätzungsweise hat es über 900'000 Menschen von der ganzen Welt nach Zürich an die Techno-Party gezogen.

Hundreds of thousands of participants dancing through the streets during the 32th Street Parade in the city center of Zurich, Switzerland, Saturday, August 9, 2025. The annual dance music event Street ...
Bild: keystone

Noch bis Mitternacht läuft die Party auf den Bühnen der Street Parade weiter. Danach geht es in diversen Clubs in der Stadt Zürich weiter.

Street Parade 2025
Street Parade 2025

Der Bass hallt weiter durch Zürich und die Raver tanzen um das Zürcher Seebecken.
quelle: keystone / til buergy
Viel Sonne, bunte Kleider und Musik! So war die Street Parade 2025
Video: watson
