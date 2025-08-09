Die besten Bilder der Street Parade 2025

Am Samstag, 9. August, hat in Zürich die grösste Techno-Parade der Welt stattgefunden.
Wenn in der Stadt Zürich rund um den See keine Trams mehr fahren und Love Mobiles rollen, hat die Street Parade begonnen.
Bunte Kleidung, Fächer und Glitzer darf dabei nicht fehlen.
Insgesamt 29 Love Mobiles rollen am Samstag um das Zürcher Seebecken. Über 200 DJs legen auf diesen auf.
Neben den Love Mobiles stehen auch sieben Bühnen, auf denen noch bis Mitternacht Techno-Musik läuft.
Die Stimmung ist ausgelassen und die Leute feiern zusammen in der Zürcher Innenstadt.
Die Stadt Zürich sorgt mit zwei riesigen Wassersprinklern für eine Erfrischung. Denn es herrschten fast 32 Grad in der Stadt.
Andere kühlen sich zwischendurch im Zürichsee ab.
Das Motto der diesjährigen Street Parade lautet: Live Love, Love Life.
Schätzungsweise hat es über 900'000 Menschen von der ganzen Welt nach Zürich an die Techno-Party gezogen.
Noch bis Mitternacht läuft die Party auf den Bühnen der Street Parade weiter. Danach geht es in diversen Clubs in der Stadt Zürich weiter.