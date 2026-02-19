bedeckt, wenig Regen
Titlis: Rotair-Bahn wegen technischer Störung geschlossen

19.02.2026, 15:5719.02.2026, 15:57

Die Rotair Bahn am Titlis im Skigebiet Engelberg-Titlis ist infolge einer noch unbekannten technischen Störung den ganzen Tag geschlossen. Dies sagt der Mediensprecher der Titlis-Bergbahnen, Fabian Appenzeller, auf Anfrage von watson.

Titlis Rotair Bahn 19.02.26
An der Talstation der Rotair-Bahn werden die Besucher informiert.Bild: watson

Stehengeblieben ist sie kurz vor dem Mittag. Zu diesem Zeitpunkt waren noch keine Gäste auf der Bahn. Die Bahn sowie die Anlagen auf dem Gipfel des Titlis bleiben geschlossen, bis der Grund der Ursache gefunden wurde.

Das Skigebiet am Titlis ist wegen der akuten Schneelage ebenfalls den ganzen Tag zu. Das Skigebiet Engelberg ist weiterhin geöffnet. (nib)

Schnee in der Schweiz

Aktuelle Schneehöhe in cm

20
50
80
120
200
300
400

Zuletzt aktualisiert am 19.02.2026

Grafik: watson • Quelle: WSL-Institut für Schnee-und Lawinenforschung SLF, OpenStreetMap

Mehr zum Schneefall in der Schweiz:

Ansturm auf Skilift – diese Bilder zeigen, wie die Schweiz im Schnee versinkt
Themen
Massiver Schneefall in der Schweiz
1 / 22
Massiver Schneefall in der Schweiz

Die Schweizer Alpen versinken im Februar im Schnee.
quelle: keystone / urs flueeler
Gewaltige Lawine überrascht Skifahrer
Video: watson
