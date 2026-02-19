Rotair-Bahn am Titlis wegen technischer Störungen geschlossen
Die Rotair Bahn am Titlis im Skigebiet Engelberg-Titlis ist infolge einer noch unbekannten technischen Störung den ganzen Tag geschlossen. Dies sagt der Mediensprecher der Titlis-Bergbahnen, Fabian Appenzeller, auf Anfrage von watson.
Stehengeblieben ist sie kurz vor dem Mittag. Zu diesem Zeitpunkt waren noch keine Gäste auf der Bahn. Die Bahn sowie die Anlagen auf dem Gipfel des Titlis bleiben geschlossen, bis der Grund der Ursache gefunden wurde.
Das Skigebiet am Titlis ist wegen der akuten Schneelage ebenfalls den ganzen Tag zu. Das Skigebiet Engelberg ist weiterhin geöffnet. (nib)
Schnee in der Schweiz
Aktuelle Schneehöhe in cm
20
50
80
120
200
300
400
Zuletzt aktualisiert am 19.02.2026
Grafik: watson • Quelle: WSL-Institut für Schnee-und Lawinenforschung SLF, OpenStreetMap