Rotair-Bahn am Titlis wegen technischer Störungen geschlossen

Die Rotair Bahn am Titlis im Skigebiet Engelberg-Titlis ist infolge einer noch unbekannten technischen Störung den ganzen Tag geschlossen. Dies sagt der Mediensprecher der Titlis-Bergbahnen, Fabian Appenzeller, auf Anfrage von watson.

An der Talstation der Rotair-Bahn werden die Besucher informiert. Bild: watson

Stehengeblieben ist sie kurz vor dem Mittag. Zu diesem Zeitpunkt waren noch keine Gäste auf der Bahn. Die Bahn sowie die Anlagen auf dem Gipfel des Titlis bleiben geschlossen, bis der Grund der Ursache gefunden wurde.

Das Skigebiet am Titlis ist wegen der akuten Schneelage ebenfalls den ganzen Tag zu. Das Skigebiet Engelberg ist weiterhin geöffnet. (nib)

Schnee in der Schweiz Aktuelle Schneehöhe in cm 20 50 80 120 200 300 400 Zuletzt aktualisiert am 19.02.2026 Grafik: watson • Quelle: WSL-Institut für Schnee-und Lawinenforschung SLF, OpenStreetMap