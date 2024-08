Nächstes Medienhaus muss sparen: Tamedia streicht 290 Stellen

Das Medienhaus wolle zudem beim digitalen Angebot auf vier Marken setzen: «Tages-Anzeiger», «Berner Zeitung», «Basler Zeitung», und in der Westschweiz auf «24 Heures». Das Portfolio an gedruckten Zeitungen bestehe weiterhin.

Tamedia sei es nicht mehr möglich, drei Druckerei-Betriebe wirtschaftlich zu betreiben. Sukzessive sollen daher Druckereien stillgelegt werden: Das Druckzentrum in Bussigny VD werde voraussichtlich Ende März 2025 geschlossen. Die Druckerei in Zürich Ende 2026. Somit bündle sich der Druck im Zentrum in Bern.

Der Abbau erfolgt unter Vorbehalt eines Konsultationsverfahrens, wie die TX Group am Dienstag in ihrer Medienmitteilung zum Halbjahresabschluss schrieb. Es würden Sozialpläne angewendet. Dazu gehöre auch die Möglichkeit von Frühpensionierungen.

Polizeieinsatz am Leutschenbach in Zürich

Auto stürzt in Zürichsee – Lenker in kritischem Zustand

Am Montagmorgen ist in Küsnacht ein grosser Polizeieinsatz im Gang. Grund dafür ist ein Auto, das in den See gestürzt ist. Eine Person konnte geborgen werden.

Bei der Kreuzung Seestrasse/Goldbacherstrasse in Küsnacht ist die Polizei am Montagmorgen mit einem grossen Aufgebot vor Ort. Grund dafür ist ein Auto, das in den Zürichsee gestürzt ist, wie ein Mediensprecher der Kantonspolizei Zürich auf Anfrage bestätigt. Es handle sich um einen Personenwagen.