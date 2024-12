UBI heisst Beschwerde gegen Berichterstattung zu Gaza-Protesten gut

Im Rahmen ihrer öffentlichen Beratungen von Donnerstag und Freitag in Bern behandelte die UBI mehrere Beschwerden gegen Radio- und Fernsehsendungen, Online-Artikel sowie die Handhabung von Kommentarspalten.

In ihrer Beurteilung sei die UBI zum Schluss gekommen, dass sich das Publikum zu den einzelnen Beiträgen eine eigene Meinung im Sinne des Sachgerechtigkeitsgebots habe bilden können. Dagegen habe die Berichterstattung insgesamt das Vielfaltsgebot verletzt.

Es handle sich um Radio- und Fernsehsendungen sowie um Online-Artikel und einen Beitrag auf dem Online-Portal X. Der Beschwerdeführer rüge, dass verschiedene relevante Fakten unerwähnt geblieben und die Proteste in verharmlosender Weise dargestellt worden seien.

Der Zürcher Anwalt hatte 17 SRF-Beiträge über die Proteste an US-amerikanischen und schweizerischen Universitäten im Zusammenhang mit dem Konflikt im von Palästinensern bewohnten Gazastreifen beanstandet, wie die Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (UBI) am Freitag mitteilte. Beschwerde erhob er zudem über die Berichterstattung insgesamt zwischen dem 14. Februar und dem 14. Mai 2024 zu diesem Thema.

Das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) hat mit seiner Berichterstattung über Gaza-Proteste an Universitäten das Vielfältigkeitsgebot verletzt. Zu diesem Schluss kommt die Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen. Die Beschwerde hatte ein Rechtsanwalt erhoben.

Der Beschwerdeführer rügte, dass verschiedene relevante Fakten unerwähnt geblieben und die Proteste in verharmlosender Weise dargestellt worden seien.

Bild: keystone

