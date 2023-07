Impfstoff von Pfizer. Bild: keystone

Pfizer stellt Zulassungsgesuch für aktualisierten Impfstoff

Mehr «Schweiz»

Das Heilmittelinstitut Swissmedic prüft einen zweiten aktualisierten Impfstoff gegen das Coronavirus. Nach Moderna hat auch der Hersteller Pfizer ein entsprechendes Gesuch eingereicht, wie Swissmedic meldete.

Der bereits zugelassene Impfstoff von Pfizer sei an die Omikron-Untervariante XBB.1.5. angepasst worden, hiess es am Mittwoch. Die Prüfung werde im Rahmen einer einfachen Aktualisierung vorgenommen, schrieb Swissmedic. Es handele sich um unter der Ägide der Weltgesundheitsorganisation WHO etablierten Prozess.

Bei der Aktualisierung zugelassener Covid-Impfstoffe wird gleich verfahren wie seit Jahrzehnten mit Grippe-Impfstoffen. Auch sie müssen jedes Jahr an die jeweils grassierenden Viren-Typen angepasst werden. Die Covid-19-Stamm-Aktualisierung werde künftig jeden Frühling auf Empfehlung der WHO erfolgen, schrieb Swissmedic.

Mehr von Pfizer: 19 25 Jahre Viagra: Wie 1998 in der Schweiz über die Wunderpille berichtet wurde

(yam/sda)