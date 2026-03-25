CH Media steigert Gewinn – und gehört neu ganz der Familie Wanner

Per 1. April 2026 übernimmt die AZ Medien AG die verbleibenden 35 Prozent der Aktien an der CH Media Holding AG von der NZZ. Damit trägt die Familie Wanner künftig die alleinige unternehmerische Verantwortung für CH Media.

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Die CH Media Holding AG gehört künftig zu 100 Prozent der Familie Wanner. Bislang hielt die AZ Medien AG 65 Prozent der Aktien, die NZZ Regionalmedien AG 35 Prozent. Damit liegt die unternehmerische Verantwortung für CH Media nun vollständig bei der Eigentümerfamilie. «Mit diesem Schritt schliessen wir einen über die letzten acht Jahre angelegten strategischen Prozess ab und schaffen stabile Rahmenbedingungen für die weitere Entwicklung von CH Media», sagt CEO Michael Wanner. Gemeinsam mit seinen Geschwistern Florian und Anna Wanner übernahm er das Familienunternehmen Ende 2025 in fünfter Generation.

Michael Wanner, CEO von CH Media. Bild: keystone

Das Medienunternehmen CH Media, zu dem auch watson gehört, erzielte 2025 einen Umsatz von 406 Millionen Franken, was einem Rückgang von 1 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das operative Ergebnis (Ebit) verbesserte sich auf 14,2 Millionen Franken, das Unternehmensergebnis auf 39,9 Millionen Franken. Damit sei die angestrebte finanzielle Gesundung erfolgreich abgeschlossen worden, teilt das Unternehmen weiter mit.

«Schweiz am Wochenende» hat über 1 Million Leser

Das operative Ergebnis verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um rund 9 Millionen Franken. Grundlage dafür waren ein striktes Kostenmanagement, Portfolioanpassungen sowie eine stabile Umsatzentwicklung. Einmalige Erlöse, unter anderem aus Liegenschaftsverkäufen, stärkten das Ergebnis zusätzlich.

Während das Unternehmen im Druckgeschäft und den digitalen Angeboten zulegte, belastete die Verlagerung von Werbebudgets zu internationalen Plattformen die klassischen Medien. Der Zukauf des «Zofinger Tagblatts» (ZT Medien) stabilisierte den Umsatz. Investitionen in die IT-Infrastruktur wirkten sich erneut auf das Ergebnis aus, der Aufbau wurde im Oktober 2025 abgeschlossen.

CH Media erzielte 2025 einen Umsatz von 406 Millionen Franken. Es entspricht einem Rückgang von 1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bild: Sandra Ardizzone

Zudem wurde die Marktposition in verschiedenen Mediengattungen gestärkt. Die «Schweiz am Wochenende» etwa steigerte ihre Reichweite auf 1,04 Millionen Leserinnen und Leser und bleibt die meistgelesene Zeitung der Deutschschweiz. Die Radiosender steigerten ihre Reichweite um 12 Prozent auf 1,83 Millionen.

Fokus auf Kerngebiete

Strategisch fokussiert sich CH Media künftig stärker auf die Regionen Nordwest-, Ost- und Zentralschweiz sowie den Grossraum Zürich. Daher wurden die Berner Sender Tele Bärn und Radio BERN1 an die Gassmann-Gruppe, die unter anderem das «Bieler Tagblatt» herausgibt, veräussert.

Zudem treibt CH Media das Vermarktungsgeschäft unter der Marke «CH Media Mind» voran und investiert in den Standort Aarau. Bis 2027 entsteht hier die modernste Zeitungsdruckerei der Schweiz. Weiter ausgebaut wird auch der Streamingdienst oneplus. Nach der Integration von Paramount+ folgte kürzlich eine weitere Kooperation mit RTL+. Für das laufende Geschäftsjahr plant CH Media zudem ein neues Digitalangebot. (chm) (aargauerzeitung.ch)