Nächster Knall: SRF stellt «G&G – Gesichter und Geschichten» ein

Der Sparhammer bei SRF trifft die nächste Sendung: Nun fällt auch «G&G – Gesichter und Geschichten» dem Rotstift am Leutschenbach zum Opfer. Was als Ersatz geplant ist.

Noch nicht genug gespart: «SRF vollzieht bereits in den kommenden Monaten weitere Spar- und Personalmassnahmen aufgrund der angespannten finanziellen Situation», teilt das Medienhaus am Mittwoch mit. Gleichzeitig werde das Angebot «noch stärker dem Nutzungsverhalten des Publikums» angepasst, heisst es.

Konkret bedeutet dies, dass unter anderem das Gesellschaftsmagazin «G&G» im Sommer eingestellt wird. Sprich: Klatsch und Tratsch, wie die Sendung «Glanz & Gloria» früher hiess, wirds noch weniger geben. Schweizer Cervelat-Promi- und People-News fallen weg. Ausgebaut werden soll dafür das News-Häppchen-Angebot am Vorabend.

So rechtfertigt SRF-Chefin den nächsten Sparhammer

«Es ist leider unumgänglich, dass wir mit der Umsetzung der sorgfältig vorbereiteten und ursprünglich für 2026 geplanten Anpassungen im Angebot so rasch wie möglich starten», wird SRF-Direktorin Nathalie Wappler in der Mitteilung zitiert. Nur so könne das Medienhaus für das laufende Jahr ein ausgeglichenes Budget sicherstellen und gleichzeitig die digitale Transformation von SRF weiter vorantreiben.

Im Fernsehen will SRF den Fokus «noch stärker auf die Primetime» legen, also den Hauptabend ab 19 Uhr. Das ziehe «eine Neugestaltung des Vorabendprogramms auf SRF 1 nach sich», so die Mitteilung. Deshalb werde das Gesellschaftsmagazin «G&G – Gesichter und Geschichten» im Sommer nach 20 Jahren aus dem Programm gekippt.

Als Ersatz sollen ab dann moderierte Newsflashes und «Mini Chuchi, dini Chuchi» über den Bildschirm flimmern. Auch «eingekaufte Unterhaltungsformate» sollen zum Zug kommen.

SRF werde auch in Zukunft über Gesellschaftsthemen berichten. Dafür werde ein Teil des heutigen «G&G»-Teams entsprechende Inhalte für verschiedene Sendungen und Onlineangebote realisieren. Durch die Anpassungen im Vorabendprogramm spare SRF 2 Millionen Franken ein. In der Redaktion und Produktion werden 20 Stellen abgebaut. (cma/sat)

