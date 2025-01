SRF zieht dem Podcast «Zivadiliring» den Stecker – jetzt nimmt das Trio Stellung

«Leider müssen wir euch mitteilen, dass SRF entschieden hat, Zivadiliring per sofort nicht mehr zu produzieren und zu distribuieren. Dass wir uns auf diesem Weg an euch wenden, liegt daran, dass wir bei der Aufnahme der letzten Folge noch nicht wussten, dass SRF Zivadiliring per Ende 2024 absetzen wird.»