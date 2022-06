In der Schweiz sind gemäss aktuellsten Angaben des Bundesamts für Gesundheit vom Donnerstag bisher sechs Affenpocken-Fälle aufgetaucht.

Im Kanton Basel-Stadt ist der erste Affenpocken-Fall gemeldet worden. Der betroffene Mann befindet sich in Isolation und zeigt nur milde Symptome, wie das Basler Gesundheitsdepartement am Freitag mitteilte.

Viamala – Deine «Bucket-List» in den Bündner Bergen

39-jährige Vermisste tot in Bonaduz GR gefunden

Erster Affenpocken-Fall in Basel-Stadt nachgewiesen

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

«Dachte, ich sterbe»: Sie verkaufte ihre Fürze in Gläsern und landete daraufhin im Spital

Luke Mockridge kämpft in Zürich um Deutungshoheit: «Sorry an alle Hater, ich mache weiter»

Soll die Ukraine Gebiete an Putin abtreten? Wer dafür ist – und wer dagegen

Diese neue US-Waffenlieferung könnte den Krieg in der Ukraine entscheidend verändern

Drohende Strom-Krise: SP will Heizen nur bis 20 Grad erlauben

«Fernab jeglicher Realität»: Studierende reagieren mit Brief an Rektorat auf NZZ-Interview

39-jährige Vermisste tot in Bonaduz GR gefunden

Am Mittwoch ist in Bonaduz, Graubünden, eine leblose 39-jährige Frau in einem Weiher gefunden worden. Sie war zuvor als vermisst gemeldet. Die Polizei bittet um Hilfe.