sonnig14°
DE | FR
burger
Schweiz
Medizin

Hausärzteverband schlägt wegen Fachkräftemangel Alarm

ARCHIV - ZUM ENTSCHEID DES BUNDESRATES ZUR EINFUEHRUNG DES ELEKTRONISCHEN PATIENTENDOSSIERS STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES BILDMATERIAL ZUR VERFUEGUNG - [EDITORS NOTE: POSED PICTURE] A doctor holds a con ...
«Der Hausärztemangel in der Schweiz verschärft sich.»Bild: KEYSTONE

Hausärzteverband schlägt wegen Fachkräftemangel Alarm

02.10.2025, 16:3402.10.2025, 16:34

Der Hausärztemangel in der Schweiz verschärft sich drastisch. Zu diesem Schluss kommt eine am Donnerstag publizierte Studie. Bis 2035 müssen mehrere hundert Hausärztinnen und Hausärzte ersetzt werden. Bereits heute sehen 75 Prozent von ihnen einen Mangel in ihrer Region.

Die Workforce-Studie der Universität Basel eruierte bei der Befragung in 1776 Praxen in der Schweiz fünf Hauptprobleme, wie der Verband der Haus- und Kinderärzte Schweiz (MFE) am Donnerstag schrieb. Die aktive Hausärzteschaft sei überaltert, die Arbeitszeit sinke und der Patientenkontakt gehe zurück. Es bestehe hoher Ersatzbedarf, und schon heute herrsche ein flächendeckender Mangel.

ARCHIV --- ZUR EINFUEHRUNG DES ELEKTRONISCHEN PATIENTENDOSSIERS STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES BILD ZUR VERFUEGUNG --- Andrea Kaeser, medizinische Praxisassistentin (MPA) in der Arztpraxis von Hansueli S ...
Eine Ärztin beim versorgen von Akten.Bild: KEYSTONE

Zu viel Bürokratie vergrault den Nachwuchs

Das Durchschnittsalter der Hausärztinnen und Hausärzte liege derzeit bei 52 Jahren. Aktuell würden 13 Prozent von ihnen über das Pensionsalter hinaus arbeiten, teilte der MFE mit. Der grössere administrative Aufwand sorge überdies dafür, dass weniger Zeit für Patientenkontakte bleibt und der Beruf weniger attraktiv wird.

Der MFE forderte deshalb eine konsequentere Nachwuchsgewinnung, etwa durch attraktivere Arbeitsmodelle, einen Abbau der Bürokratie und mehr Digitalisierung. So könnte beispielsweise KI die Administration reduzieren.

Ohne Hausärzte steigt Druck auf Spitäler

Die Realität sei dramatisch, schrieb der MFE weiter. Rasches Handeln sei angezeigt. Schliesslich würden die Hausärztinnen und Hausärzte 94 Prozent aller Gesundheitsprobleme lösen und so lediglich acht Prozent der Gesundheitskosten verursachen. Ohne Hausarztmedizin würden die Kosten weiter steigen und Spitäler stärker belastet.

Die Befragung wurde zwischen Januar und Mai 2025 in allen Kantonen durchgeführt. Es handelt sich dabei um eine Querschnittstudie, die alle fünf Jahre seit dem Jahr 2000 durchgeführt wird. Seit 2020 werden auch Kinderärzte berücksichtigt. (sda/val)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
19 Gesundheitstipps vom schlechtesten Arzt der Welt
1 / 21
19 Gesundheitstipps vom schlechtesten Arzt der Welt
«Wenn du Bauchschmerzen hast, bedeutet das, dass dein Magen etwas Öl braucht, um wieder wie geschmiert zu funktionieren. Iss viel Frittiertes und du wirst dich sofort besser fühlen!»bild: twitter ... Mehr lesen
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Warum Putin in argen Nöten ist
2
Die seltsame Wandlung der Marjorie Taylor Greene
3
Drum prüfe, wer sich ewig sticht: 29 «kreative» Tattoos für mehr Freude am Weglasern
4
«Das ist kein Service Public» – Kritik an neuer SRF-Reality-Show
5
80 Eigenmarken verschwinden aus dem Migros-Regal – auch M-Budget betroffen
Meistkommentiert
1
Fast 70 Prozent der Schweizer befürworten laut Umfrage Einheitskasse
2
Eigenwohl vor Gemeinwohl: Die Schweiz wird zum «Ego-Land»
3
Picdump 159 – Wir wollen keinen Winter, wir wollen Memes!
4
Wir essen pro Woche rund 5 Gramm Mikroplastik – so kannst du den Konsum minimieren
5
Hegseth schwört Militärführung auf Krieg ein – Trump hält Lobrede auf USA
Meistgeteilt
1
Russland und Ukraine tauschen Gefangene + USA liefern Ukraine Infos und Raketen
2
Das ist der beliebteste Bundesrat – und das der unbeliebteste
3
Der Summer of Love ist am Ende: Kidman und Urban sollen getrennt sein
4
Oberstes US-Gericht stoppt Cook-Entlassung + Trump will Zölle auf ausländische Filme
5
Jugendproteste stürzen Regierung – Madagaskars Präsident entlässt Minister
Schweiz machte laut Berset nach Klimaurteil Fortschritte
Die Schweiz hat laut dem Generalsekretär des Europarats nach dem Klimaurteil Fortschritte gemacht. Es ist ein laufender Prozess, der sich schnell entwickelt, wie der ehemalige Bundesrat Alain Berset sagte.
Zur Story