Migros-MK zum Mega-Abbau verpasst? Das sind die wichtigsten Aussagen

Dann spricht Migros-Chef Mario Irminger: «Heute stellen wir vor, wie wir unsere Ziele ausserhalb des Supermarkt-Geschäfts erreichen sollen.» Er sagt weiter: «Unser Geschäft ist sehr komplex zu führen. Wir wollen Vereinfachungen realisieren. Wir werden die Komplexität reduzieren.» Es würde dem Kunden zugute kommen, wenn die Migros einfacher würde. Irminger weiter: «Der Gewinn bei der Migros ist nicht Selbstzweck. Was übrig bleibt, investieren wir wieder ins Angebot. Die Migros will in den kommenden fünf Jahren rund acht Milliarden Franken investieren, unter anderem in günstigere Preise, in die Supermärkte, in ein neues Ladenkonzept für Denner, in den Ausbau des Onlinegeschäfts und in die Migros-Industrie.»