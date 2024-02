Nemo, beladen mit Swiss Music Awards, im Jahr 2018. Bild: EPA/KEYSTONE

Bericht: Nemo vertritt die Schweiz beim ESC in Malmö

Am Donnerstag wird das SRF verkünden, welche Künstlerin oder welcher Künstler für die Schweiz am Eurovision Song Contest (ESC) in Malmö teilnehmen wird. Wie der «Blick» berichtet, dürfte es sich dabei um das Bieler Musiktalent Nemo handeln. Dabei beruft sich die Zeitung auf mehrere unabhängige Quellen aus der Schweizer Musikszene und aus dem Umfeld von SRF.

Nemo ist erst 24 Jahre alt und trotzdem schon seit geraumer Zeit in der Öffentlichkeit. 2016 veröffentliche Nemo die Single «Himalaya» und erreichte damit Platz 27 der nationalen Charts. Den grössten Hit erreichte Nemo ein Jahr später mit «Du», das in den Schweizer Charts auf Rang 4 kletterte. Mit welchem Lied das Musiktalent, das sich als non-binär identifiziert, in Schweden antreten wird, ist noch unklar.

Während in vielen Ländern das Publikum über die Vertretung am ESC mitreden kann, liegt in der Schweiz die Verantwortung beim SRF. Dabei setzt der Fernsehsender auf Marktforschung. Bei der Entscheidung ist neben einem Panel aus mindestens 240 internationalen Publikums-Jurymitgliedern eine 30-köpfige internationale Expertinnen- und Experten-Jury aus 20 Ländern beteiligt. Dieses Jahr wurden insgesamt 472 Beiträge eingereicht. (dab)