Dieter Meier und Boris Blank mit dem Grand Prix Musik geehrt

Dieter Meier und Boris Blank Bild: AP

Dieter Meier und Boris Blank von Yello erhalten den Grand Prix Musik 2022. Der vom Bundesamt für Kultur (BAK) verliehene Preis ist mit 100'000 Franken dotiert.

Zudem werden elf Schweizer Musikpreise an einzelne Musikschaffende und Musikformationen verliehen, die mit je 40'000 Franken dotiert sind. Das BAK verleiht darüber hinaus in diesem Jahr erstmals drei Spezialpreise an bedeutende Institutionen und Akteure der Schweizer Musikszene; diese sind mit je 25'000 Franken verbunden.

Dieter Meier und Boris Blank von Yello werden für ihre Originalität, ihre Ausstrahlung und ihren bedeutenden Einfluss auf die elektronische Musik gewürdigt, wie es in der Mitteilung heisst. Ursprünglich wurde Yello in den späten 1970er Jahren als Trio gegründet, wurde dann aber zum Duo. Insgesamt 14 Studioalben haben Yello aufgenommen, «Point», das letzte Ende August 2020.

Die Schweizer Musikpreise, die seit 2014 bestehen, sollen am 16. September verliehen werden. (aeg/sda)