Swiss Music Awards: Das sind die nominierten Musikerinnen, Bands und Künstler

Mehr «Schweiz»

Unter den Nominierten für die 17. Swiss Music Awards führt der Rapper EAZ mit drei Nominationen; Remo Forrer kann sich in zwei Kategorien Hoffnungen machen. Beatrice Egli sowie Joya Marleen haben die Aussicht, je ihren vierten Betonklotz nach Hause tragen zu können.

Das Motto «neues Spiel, neue Chancen» gilt für Gölä und Baschi. Der Berner Mundartrocker Gölä ist bis anhin trotz sieben Nominationen leer ausgegangen. Und Popsänger Baschi war ohne bisherigen Erfolg vier Mal nominiert. Bei der 17. Auflage der Schweizer Musikpreise können beide erneut hoffen. Sie sind neben dem Zürcher Rapper EAZ in der Kategorie Best Male Act nominiert.

Joya Marleen stand auch letztes Jahr auf der Bühne der Swiss Music Awards. Bild: keystone

Unter den Frauen-Acts ist eine erstmalige Nomination – mit der Aargauer Rockröhre Seraina Telli, neben Schlagersängerin Beatrice Egli (zum zehnten Mal vorgeschlagen) und der St. Gallerin Joya Marleen, wie aus der Mitteilung der Swiss Music Awards-Verantwortlichen von Mittwoch hervorgeht.

Neu an den 17. Swiss Music Awards sind zudem zwei Kategorien: der Best Streaming Artist und Most Rising Artist Social Media. Sie basieren auf den Streaming-Zahlen der je drei Nominierten beziehungsweise deren Aktivitäten auf Social Media. In letztere Kategorie haben es die Bündner Rapperin Gigi (@badbgigii), die Solokünstlerin Phanee de Pool aus dem Berner Jura (@phanee_de_pool) sowie der Aargauer Rapper Rio de Don (@riodedon) geschafft.

Bekannte Namen finden sich unter den Best Streaming Artists mit Rapper EAZ, der Luzerner Mundart-Rock-Band Hecht und den Ländler-Musikern Stubete Gäng.

Viele bekannte Namen

Überhaupt tauchen unter den Kandidatinnen und Kandidaten der insgesamt elf Kategorien für das schweizerische Musikschaffen viele bekannte Namen auf. In der Kategorie Best Group etwa sind Züri West neben dem volkstümlichen Männerchor Heimweh und dem Schwyzerörgeliquartett Genderbüebu. Alle wurden bereits mehrfach ausgezeichnet.

Hecht bei der Preisverleihung letztes Jahr in Zug. Bild: keystone

Auch in der Kategorie Best Live Act habe alle Nominierten schon abgeräumt: Patent Ochsner bereits sieben Mal, neben Mundart-Volkssänger Trauffer und der Indie-Folkband Black Sea Dahu.

Alle Nominationen, inklusive jener in den vier internationalen Kategorien, finden sich seit Mittwoch unter swissmusicawards.ch. Am Mittwoch hat das Voting begonnen. Verliehen werden die 17. Swiss Music Awards am 8. Mai im Zürcher Hallenstadion. Veranstalterin ist CH Media Entertainment, in Lizenz des Branchenverbands der Schweizer Musiklabels IFPI.

Alle Nominierten im Überblick

Best Female Act

Beatrice Egli

Joya Marleen

Seraina Telli

Best Male Act

Baschi

EAZ

Gölä

Rapper EAZ hat am meisten Nominierungen abgestaubt. Bild: eazmusic.com

Best Group

Genderbüebu

Heimweh

Züri West

Best Breaking Act

Nuit Incolore

Remo Forrer

Rusch-Büeblä

Best Live Act

Black Sea Dahu

Patent Ochsner

Trauffer

Black Sea Dahu ist als bester Live Act nominiert. Bild: zvg

Best Talent

Riana

Shuttle

Soft Loft

Best Act Romandie

Baby Volcano

Nnavy

Slimka

Best Streaming Act

EAZ

Hecht

Stubete Gäng

Most Rising Artist Social Media

@badbgigii

@phanee\de\pool

@riodedon

Rapperin Gigi war auch schon bei der SRF Bounce-Cypher dabei. Bild: zvg

Best Hit

EAZ für Juicy

Hecht für Amigo

Remo Forrer für Watergun

Artist Award

Illumishade

Nola Kin

Odd Beholder

Nola Kin ist für den Artist Award nominiert. Bild: zvg

Best Solo Act International

Ayliva

Metro Boomin

Miley Cyrus

Best Group International

David Guetta & Bebe Rexha

Måneskin

The Rolling Stones

Best Breaking Act International

Nina Chuba

SZA

Tiakola

Best Hit International

David Guetta & Bebe Rexha für I'm Good (Blue)

Miley Cyrus für Flowers

Rema für Calm Down

(anb/sda)