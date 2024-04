People-News

Beyoncé führt als erste schwarze Frau US-Charts der Country-Alben an

US-Superstar Beyoncé hat es mit ihrem Album «Cowboy Carter» an die Spitze der Billboard-Charts der Country-Alben geschafft. Damit führt die 42-Jährige als erste schwarze Frau die Charts der US-Country-Alben an, wie das US-Magazin «Billboard» berichtet.

Beyoncé aan der iHeartRadio Award Show am 1. April in Los Angeles. Bild: keystone

Das insgesamt achte Solo-Studio-Album der Sängerin wurde in der ersten Woche nach seiner Veröffentlichung Ende März 407'000 Mal in den USA verkauft und schaffte es zudem an die Spitze der allgemeinen Billboard-200-Charts, hiess es. Beyoncé hatte bereits im Januar Geschichte geschrieben, als ihr Song «Texas Hold 'Em» auf Platz eins der Billboard-Charts in der Sparte der Countrysongs gelangt war.

Die Texanerin selbst hatte geschrieben, dass «Cowboy Carter» gar «kein Country-Album», sondern ein «Beyoncé-Album» sei. Die Künstlerin teilte in dem Instagram-Post mit, sich in der Country-Szene bei einer früheren Erfahrung «nicht willkommen gefühlt» zu haben. Country gilt in den USA nach wie vor als eine Musikrichtung, die hauptsächlich von weissen Männern gemacht und gehört wird. Country-Sängerinnen wie Dolly Parton oder Carlene Carter hiessen Beyoncé indes in dem Genre willkommen. (saw/sda/dpa)