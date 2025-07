Das Militärmusikfestival in Basel zog viele Zuschauerinnen und Zuschauer an. Bild: keystone

70'000 Zuschauerinnen und Zuschauer am Basel Tattoo

Insgesamt 70'000 Zuschauerinnen und Zuschauer haben die elf Vorstellungen des Militärmusikfestivals Basel Tattoo besucht.

Der Produzent Erik Julliard zog eine positive Bilanz der diesjährigen Ausgabe. «Die Begeisterung des Publikums bei jeder Vorstellung war für die Mitwirkenden die grösste Anerkennung», wurde Julliard in einer Mitteilung in der Nacht zum Sonntag zitiert. 1000 Personen wirkten demnach am Festival in der Kaserne Basel mit.

Über 20 Formationen aus vier Kontinenten seien aufgetreten. Zu den Höhepunkten zählten gemäss den Veranstaltenden die Auftritte des Top Secret Drum Corps. Die Lokalmatadoren von Top Secret waren nach drei Jahren mit einem neu ausgetüftelten Programm zurück in der Kaserne.

Ein Erfolg sei auch die Basel Tattoo Parade gewesen. In der Innenstadt verfolgten laut Communiqué 130'000 Menschen den Umzug. Beteiligt waren alle Mitwirkenden der Basel Tattoo Show, zahlreiche Gastgruppierungen aus dem In- und Ausland sowie sämtliche Schweizer Militärmusikformationen.

Nächstes Jahr feiert das Militärmusikfestival sein 20-jähriges Jubiläum. Das Basel Tattoo 2026 findet vom 17. bis 25. Juli statt. (sda)