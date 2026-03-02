SNB-Chef Martin Schlegel. Bild: keystone

SNB schreibt 2025 definitiven Gewinn von 26,1 Milliarden Franken

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) weist für das Jahr 2025 einen definitiven Gewinn von 26,1 Milliarden Franken aus. Wie bereits bekannt, werden Bund und Kantone eine Ausschüttung von 4 Milliarden Franken erhalten.

Damit fällt der Gewinn noch ganz leicht höher aus als Anfang Jahr vermeldet: Damals war von einer Grössenordnung von 26 Milliarden die Rede gewesen. Das Ergebnis hängt stark von der Entwicklung an den Finanzmärkten ab und kann entsprechend stark schwanken. Im Vorjahr war ein Gewinn von 80,7 Milliarden erzielt worden, in den zwei Jahren davor Verluste von 3,2 Milliarden und 132,5 Milliarden.

Im Detail hat die SNB laut Mitteilung vom Montag 2025 auf dem Goldbestand einen Gewinn von 36,3 Milliarden erzielt, auf ihren Fremdwährungspositionen und auf den Frankenpositionen hingegen Verluste von 8,8 und 0,9 Milliarden Franken. Der Betriebsaufwand belief sich derweil auf 0,4 Milliarden Franken.

Nach Zuweisung an die Rückstellungen für Währungsreserven von 12,7 Milliarden Franken und nach Berücksichtigung der negativen Ausschüttungsreserve von 12,9 Milliarden resultiert damit ein Bilanzgewinn von 26,3 Milliarden Franken.

Dies ermöglicht eine Dividendenzahlung in der Maximalhöhe von 15 Franken pro Aktie sowie die Gewinnausschüttung an Bund und Kantone von insgesamt 4 Milliarden Franken. Nach diesen Auszahlungen wird die Ausschüttungsreserve 22,3 Milliarden Franken betragen. (sda/awp)